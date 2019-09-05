Мужчина открыл банку с бобами и нашёл внутри только один

Житель Англии хотел полакомиться бобами и поэтому вскрыл консервную банку. Он был очень удивлен, когда обнаружил внутри только один боб.

Фото: SWNS

По информации METRO, 41-летний Стив Смит какое-то время назад заказывал упаковку бобовых консервов. Когда мужчина решил открыть последнюю баночку для приготовления тоста с бобами, он был очень удивлен. Внутри нее в соусе находился только один боб вместо 465 положенных.

Фото: Steve Smith / SWNS