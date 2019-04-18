Мужчина несколько лет подкармливал воронов и получил от них подарок

Новости США. Американец Стюарт Далквист несколько лет подкармливал семью воронов. В благодарность птицы принесли ему подарок. Как сообщает Bored Panda, 56-летний житель Сиэтла всю жизнь увлекается птицами, поэтому когда на дереве неподалёку от его дома поселилась пара воронов, мужчина попытался установить с ними добрососедские отношения. Четыре года Стюарт кормил воронов, а однажды подсадил двух выпавших из гнезда птенцов обратно на дерево. Вороны-родители были недовольны, но приняли помощь и с тех пор стали более дружелюбными. Всего птиц было четверо, но позже взрослую самку убил енот.

Фото: twitter.com/StuartDahlquist

Иногда вороны составляли Далквисту компанию во время прогулок. Когда прогулка завершалась, птицы нередко садились на забор и выпрашивали вкусняшки. Недавно семья воронов захотела продемонстрировать Стюарту своё расположение. Птицы подарили американцу веточки пихты с надетыми на них кольцами от жестяных банок. «Это не только щедро, но и креативно. Это – искусство. Мне просто снесло крышу», – отреагировал на подарок житель Сиэтла. Стюарт упомянул, что он часто подкармливает птиц, а также у него был домашний ворон по кличке «Судья». Питомец жил у Далквиста 10-11 лет, но однажды ночью птицу убил енот. Кстати, с Судьёй есть милый ролик, где ворон принимает ванну.

Фото: facebook.com/stuart.dahlquist