Мужчина несколько лет подкармливал воронов и получил от них подарок
Новости США. Американец Стюарт Далквист несколько лет подкармливал семью воронов. В благодарность птицы принесли ему подарок.
Как сообщает Bored Panda, 56-летний житель Сиэтла всю жизнь увлекается птицами, поэтому когда на дереве неподалёку от его дома поселилась пара воронов, мужчина попытался установить с ними добрососедские отношения.
Четыре года Стюарт кормил воронов, а однажды подсадил двух выпавших из гнезда птенцов обратно на дерево. Вороны-родители были недовольны, но приняли помощь и с тех пор стали более дружелюбными. Всего птиц было четверо, но позже взрослую самку убил енот.
Фото: twitter.com/StuartDahlquist
Иногда вороны составляли Далквисту компанию во время прогулок. Когда прогулка завершалась, птицы нередко садились на забор и выпрашивали вкусняшки.
Недавно семья воронов захотела продемонстрировать Стюарту своё расположение. Птицы подарили американцу веточки пихты с надетыми на них кольцами от жестяных банок.
«Это не только щедро, но и креативно. Это – искусство. Мне просто снесло крышу», – отреагировал на подарок житель Сиэтла.
Стюарт упомянул, что он часто подкармливает птиц, а также у него был домашний ворон по кличке «Судья». Питомец жил у Далквиста 10-11 лет, но однажды ночью птицу убил енот. Кстати, с Судьёй есть милый ролик, где ворон принимает ванну.
Фото: facebook.com/stuart.dahlquist
Случалось американцу выхаживать птиц, которых он находил. Одного ворона он позже отдал дрессировщику диких животных. Та птица снялась в кино.
Стюарт уточняет, что никогда не брал птенцов из гнёзд и советует никому так не поступать.
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