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Мужчина несколько лет подкармливал воронов и получил от них подарок

18 апреля 2019 10:39
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Новости США. Американец Стюарт Далквист несколько лет подкармливал семью воронов. В благодарность птицы принесли ему подарок.  

Как сообщает Bored Panda, 56-летний житель Сиэтла всю жизнь увлекается птицами, поэтому когда на дереве неподалёку от его дома поселилась пара воронов, мужчина попытался установить с ними добрососедские отношения.  

Четыре года Стюарт кормил воронов, а однажды подсадил двух выпавших из гнезда птенцов обратно на дерево. Вороны-родители были недовольны, но приняли помощь и с тех пор стали более дружелюбными. Всего птиц было четверо, но позже взрослую самку убил енот.  

Мужчина несколько лет подкармливал воронов и получил от них подарок-1

Фото: twitter.com/StuartDahlquist  

Иногда вороны составляли Далквисту компанию во время прогулок. Когда прогулка завершалась, птицы нередко садились на забор и выпрашивали вкусняшки.  

Недавно семья воронов захотела продемонстрировать Стюарту своё расположение. Птицы подарили американцу веточки пихты с надетыми на них кольцами от жестяных банок.  

«Это не только щедро, но и креативно. Это – искусство. Мне просто снесло крышу», – отреагировал на подарок житель Сиэтла.  

Стюарт упомянул, что он часто подкармливает птиц, а также у него был домашний ворон по кличке «Судья». Питомец жил у Далквиста 10-11 лет, но однажды ночью птицу убил енот. Кстати, с Судьёй есть милый ролик, где ворон принимает ванну.  

Мужчина несколько лет подкармливал воронов и получил от них подарок-4

Фото: facebook.com/stuart.dahlquist  

Случалось американцу выхаживать птиц, которых он находил. Одного ворона он позже отдал дрессировщику диких животных. Та птица снялась в кино.  

Стюарт уточняет, что никогда не брал птенцов из гнёзд и советует никому так не поступать.  

Необычным и таинственным питомцем может похвастаться и житель деревни Северн Бич в Южном Глостершире.  

Каждую ночь в его гараже вещи мистическим образом перемещались сами по себе – подробнее здесь.  

# Человек и животные # калейдоскоп # Стюарт Далквист

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