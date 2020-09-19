Мужчина не мог найти работу и оригинально подошёл к решению проблемы. Теперь у него больше сотни предложений
Бывший генеральный директор работал более 40 лет и занимал самые разные должности. Но теперь 60-летнего мужчину никто не хотел нанимать.
Как сообщает Daily Mail, в апреле жителя британского графства Ланкашир Пола Маркса сократили из-за проблем в компании. С тех пор мужчина активно искал работу, но получил более 50 отказов.
Это удивило Пола, ведь за свою жизнь он успел побыть в том числе управляющим партнёром и операционным директором в Индии, Дубае и Испании. Резюме Маркса показывало, что он высококлассный специалист, однако найти работу оказалось серьёзной проблемой.
Фото: Kennedy News and Media
Пол осознал, что вся проблема в его возрасте. Тогда он решил доказать, что ничуть не уступает в трудоспособности более молодым людям. Маркс записал ролик, в котором выполнил шесть отжиманий, а затем немного рассказал о себе.
По словам британца, он делает 40-50 отжиманий ежедневно, а за неделю пробегает около 30 км. И этим он хочет сказать, что не каждый 60-летний мужчина любит сидеть дома, пить чай и смотреть телеканалы, по которым показывают спортивные программы. Напоследок Пол перечислил свои достоинства и объяснил, как с ним можно связаться.
Фото: Kennedy News and Media
Видео набрало более 700 тысяч просмотров. Люди были впечатлены тем, насколько серьёзно Маркс подошёл к решению своей проблемы. И теперь у него более 100 предложений о работе.
Остаётся только пожелать мужчине найти себе прекрасное место. Кстати, своей работой недавно похвасталась одна девушка. Люди сразу засыпали её вопросами, как можно устроиться в ту же компанию – здесь подробности.