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Мужчина не мог найти работу и оригинально подошёл к решению проблемы. Теперь у него больше сотни предложений

19 сентября 2020 13:38
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Бывший генеральный директор работал более 40 лет и занимал самые разные должности. Но теперь 60-летнего мужчину никто не хотел нанимать.

Как сообщает Daily Mail, в апреле жителя британского графства Ланкашир Пола Маркса сократили из-за проблем в компании. С тех пор мужчина активно искал работу, но получил более 50 отказов.

Это удивило Пола, ведь за свою жизнь он успел побыть в том числе управляющим партнёром и операционным директором в Индии, Дубае и Испании. Резюме Маркса показывало, что он высококлассный специалист, однако найти работу оказалось серьёзной проблемой.

Мужчина не мог найти работу и оригинально подошёл к решению проблемы. Теперь у него больше сотни предложений -1

Фото: Kennedy News and Media 

Пол осознал, что вся проблема в его возрасте. Тогда он решил доказать, что ничуть не уступает в трудоспособности более молодым людям. Маркс записал ролик, в котором выполнил шесть отжиманий, а затем немного рассказал о себе.

По словам британца, он делает 40-50 отжиманий ежедневно, а за неделю пробегает около 30 км. И этим он хочет сказать, что не каждый 60-летний мужчина любит сидеть дома, пить чай и смотреть телеканалы, по которым показывают спортивные программы. Напоследок Пол перечислил свои достоинства и объяснил, как с ним можно связаться.

Мужчина не мог найти работу и оригинально подошёл к решению проблемы. Теперь у него больше сотни предложений -4

Фото: Kennedy News and Media 

Видео набрало более 700 тысяч просмотров. Люди были впечатлены тем, насколько серьёзно Маркс подошёл к решению своей проблемы. И теперь у него более 100 предложений о работе.

Остаётся только пожелать мужчине найти себе прекрасное место. Кстати, своей работой недавно похвасталась одна девушка. Люди сразу засыпали её вопросами, как можно устроиться в ту же компанию – здесь подробности.

# Работа # калейдоскоп # Фотофакт

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