Мужчина не мог найти работу и оригинально подошёл к решению проблемы. Теперь у него больше сотни предложений

Бывший генеральный директор работал более 40 лет и занимал самые разные должности. Но теперь 60-летнего мужчину никто не хотел нанимать.

Как сообщает Daily Mail, в апреле жителя британского графства Ланкашир Пола Маркса сократили из-за проблем в компании. С тех пор мужчина активно искал работу, но получил более 50 отказов.

Это удивило Пола, ведь за свою жизнь он успел побыть в том числе управляющим партнёром и операционным директором в Индии, Дубае и Испании. Резюме Маркса показывало, что он высококлассный специалист, однако найти работу оказалось серьёзной проблемой.