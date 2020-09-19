Преподаватель не пустил в кабинет опоздавшего студента. Но тягу парня к знаниям было не остановить

Молодой человек опоздал на пару и не смог попасть в аудиторию, потому что её запер учитель. Но педагог недооценил тягу учащегося к знаниям.

Пользователь Twitter под ником Черепах поделился необычной историей, которая произошла в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Студент спокойно сидел на паре, когда позади него из вентиляции показались чьи-то ноги.