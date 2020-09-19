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Преподаватель не пустил в кабинет опоздавшего студента. Но тягу парня к знаниям было не остановить

19 сентября 2020 10:24
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Молодой человек опоздал на пару и не смог попасть в аудиторию, потому что её запер учитель. Но педагог недооценил тягу учащегося к знаниям. 

Пользователь Twitter под ником Черепах поделился необычной историей, которая произошла в МГТУ им. Н.Э.Баумана. Студент спокойно сидел на паре, когда позади него из вентиляции показались чьи-то ноги.

Преподаватель не пустил в кабинет опоздавшего студента. Но тягу парня к знаниям было не остановить -1

Фото: twitter.com/_mars_loki_spn_ 

Вскоре выяснилось, что это опоздавший однокурсник, который не смог попасть в запертую аудиторию обычным путём. Долго не думая, парень решил воспользоваться вентиляцией. Всё получилось не совсем так, как планировалось, но посетить пару молодой человек всё-таки смог.

В комментариях пользователи давились от смеха и отмечали, что не ожидали увидеть такое в реальной жизни, ведь обычно подобные ситуации происходят либо в фильмах, либо в анекдотах.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как учителя пытаются помещать учащимся списывать. Для этого используются зонты, колпаки и даже дроны (здесь подробности).

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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