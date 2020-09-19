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Женщина пыталась понять, почему её нет на семейных фотографиях. Оказалось, эта проблема знакома всем девушкам

19 сентября 2020 11:15
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Женщина посмотрела на семейные снимки и задалась одним вполне понятным вопросом. Почему её нигде нет?

На своей странице в Instagram Бетани Роуз часто делится семейными снимками. Женщина выглядит как человек, полностью довольный своей жизнью. Практически на всех фотографиях Роуз улыбается и кажется счастливой.

Женщина пыталась понять, почему её нет на семейных фотографиях. Оказалось, эта проблема знакома всем девушкам-1

Фото: instagram.com/wavesandlilacs 

Однако, как выяснилось, дома в рамках в основном стоят семейные фотографии без её участия. На них только муж и дети. Пока Бетани ломала голову над тем, как же так получилось, она случайно нашла разгадку.

Женщина пыталась понять, почему её нет на семейных фотографиях. Оказалось, эта проблема знакома всем девушкам-4

Фото: instagram.com/wavesandlilacs 

Женщина отправилась на прогулку с мужем и детьми, фотографировалась и прекрасно проводила время. И вот пришло время взглянуть на снимки. Выяснилось, что в рамках нет её фотографий, потому что… муж не умеет красиво фотографировать.

Женщина пыталась понять, почему её нет на семейных фотографиях. Оказалось, эта проблема знакома всем девушкам-7

Фото: instagram.com/wavesandlilacs 

А может и умеет, но просто мужчина специально идёт на эту хитрость. И эта беда оказалась слишком хорошо знакома всем девушкам. Они пожаловались, что почему-то всегда так выходит – женщины красиво фотографируют своих мужчин, а их партнёры – абы как.

Кстати, ранее мы собрали целую коллекцию таких снимков. И девушки действительно имеют полное право обижаться (подробнее здесь).

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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