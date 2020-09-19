Женщина пыталась понять, почему её нет на семейных фотографиях. Оказалось, эта проблема знакома всем девушкам

Женщина посмотрела на семейные снимки и задалась одним вполне понятным вопросом. Почему её нигде нет? На своей странице в Instagram Бетани Роуз часто делится семейными снимками. Женщина выглядит как человек, полностью довольный своей жизнью. Практически на всех фотографиях Роуз улыбается и кажется счастливой.

Фото: instagram.com/wavesandlilacs

Однако, как выяснилось, дома в рамках в основном стоят семейные фотографии без её участия. На них только муж и дети. Пока Бетани ломала голову над тем, как же так получилось, она случайно нашла разгадку.

Фото: instagram.com/wavesandlilacs

Женщина отправилась на прогулку с мужем и детьми, фотографировалась и прекрасно проводила время. И вот пришло время взглянуть на снимки. Выяснилось, что в рамках нет её фотографий, потому что… муж не умеет красиво фотографировать.

Фото: instagram.com/wavesandlilacs