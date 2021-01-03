Мужчина не ходит в продуктовый магазин 8 месяцев. За это стоит благодарить дедушку

Мужчина предпочитает не выходить из дома никуда, даже в магазин за продуктами. Впрочем, голодать парню не приходится, ведь у него есть собственный огород. Как сообщает Good News Network, 29-летний татуировщик Алессандро Витале с давних пор любил выращивать на подоконнике мяту и перец чили. В прошлом году итальянец, который переехал в Лондон 6 лет назад, стал жить в квартире с общим огородом и всерьёз занялся земледелием.

Фото: SWNS

Мужчина посадил более 30 видов овощей, в числе которых капуста, морковь, чеснок, фенхель, лук, брокколи. Результаты трудов Витале оказались весьма впечатляющими: с шести растений Алессандро собрал 35 кг помидоров. Также мужчина вырастил 17 видов перца чили, общая масса которых составила 10 кг. Что интересно, итальянец предпочитает не пользоваться искусственными удобрениями и пестицидами. Для борьбы с вредителями мужчина выращивает крапиву, а вместо удобрения использует алоэ.

Фото: SWNS

По словам Витале, за свои умения в области выращивания растений он благодарен дедушке. Мужчина привозил семена перца чили со всего мира и обожал выращивать самые разные овощи, к чему приобщил и внука – Алессандро. «С тех пор любовь к природе и садоводству только росла, мне всегда нравилось это хобби», – рассказал итальянец.

Фото: SWNS