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Мужчина хотел «подружиться» в соцсети, но получил отказ. Стерпеть такую обиду оказалось выше его сил

03 января 2021 09:56
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Мужчина хотел добавить своего знакомого в друзья в соцсети Facebook, однако его заявка была отклонена. Дальнейшие действия обиженного парня мало кто мог предвидеть. 

Как сообщает Williston Herald, 24 декабря 29-летний мужчина потребовал у своего бывшего работодателя, чтобы тот добавил его в друзья. Когда бывший босс отказался, житель американского штата Северная Дакота начал ему угрожать. 

26 декабря терпение мужчины лопнуло. Он пришёл домой к бывшему начальнику и вышиб дверь. Кроме того, американец что-то сделал с машиной бывшего работодателя и заявил, что теперь его знакомому придётся столкнуться с проблемами при попытке завести автомобиль. 

29 декабря мужчине было предъявлено обвинение в краже со взломом и терроризме. Предварительные слушания в суде назначены на 27 января. 

А вот другая девушка умеет спокойно принимать отказы. Более того, она превратила их в свою изюминку – здесь подробности

# Необычное # калейдоскоп

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