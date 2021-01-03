Мужчина хотел «подружиться» в соцсети, но получил отказ. Стерпеть такую обиду оказалось выше его сил

Мужчина хотел добавить своего знакомого в друзья в соцсети Facebook, однако его заявка была отклонена. Дальнейшие действия обиженного парня мало кто мог предвидеть.

Как сообщает Williston Herald, 24 декабря 29-летний мужчина потребовал у своего бывшего работодателя, чтобы тот добавил его в друзья. Когда бывший босс отказался, житель американского штата Северная Дакота начал ему угрожать.

26 декабря терпение мужчины лопнуло. Он пришёл домой к бывшему начальнику и вышиб дверь. Кроме того, американец что-то сделал с машиной бывшего работодателя и заявил, что теперь его знакомому придётся столкнуться с проблемами при попытке завести автомобиль.

29 декабря мужчине было предъявлено обвинение в краже со взломом и терроризме. Предварительные слушания в суде назначены на 27 января.