Как возникает дежавю? Нет, у вас нет дара предвидения

Кто не хотел бы владеть хоть какими-нибудь сверхспособностями? Наверное, такого человека нет. Особые способности не только давали бы нам преимущество перед другими людьми, но и существенно повышали бы чувство собственной важности. Увы, научно не доказано проявление сверхспособностей ни у одного человека. В феномене дежавю тоже нет никакой магии. Сейчас есть несколько теорий, которые объясняют данное явление. Самой популярной теорией является небольшой сбой в работе мозга.

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Все знают, что у человека есть кратковременная и долговременная память. Например, когда мы удерживаем в голове список покупок – это кратковременная память. А когда мы запоминаем имена наших знакомых или тексты песен – это долговременная память. Однако наш мозг, каким бы совершенным он ни был, тоже временами допускает ошибки. И то, что мы увидели только что, может обрабатываться мозгом как что-то, что мы уже видели давным-давно. Но если попытаться вспомнить детали того якобы давнего события, окажется, что никаких подробностей мы не помним. Ведь этого не случалось.

Фото: pixabay.com

Есть и другие интересные теории. Например, схожесть события. Представьте, что вы каждый рабочий день ездите в офис на метро. И вот однажды вы увидели группу молодых людей, в числе которых была девушка в красной куртке. Ну, увидели и забыли. Проходит год, а затем вы снова видите ту же самую компанию и девушку в красной куртке. Любое событие рано или поздно может произойти. Нет ничего удивительного в том, чтобы вновь встретить ту же группу ребят, ведь они, вероятно, друзья. Да и куртку выбрасывать после одного сезона как-то странно. И в итоге событие, которое действительно случилось год назад, наложилось на событие, которое произошло прямо сейчас, вызвав эффект дежавю. Третья и последняя теория, которую мы рассмотрим, связана со снами. И именно эта теория ближе всего к волшебству. Большинство людей видит сны. Кроме очень милых сюжетов, где мы летаем на пегасах и воруем морковку с огородов зайцев-фермеров, есть вполне реалистичные сны. Например, об учёбе в университете.

Фото: pixabay.com