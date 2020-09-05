Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну
Мужчина относительно дешево приобрёл дом, чтобы немного поработать над ним, а затем перепродать. Однако открывшаяся во время непогоды тайна изменила планы домовладельца.
Как сообщает Daily Star, некоторое время назад 35-летний американец Джон Рейнольдс купил ветхий дом с тремя спальнями за 15 тысяч фунтов (около 20 тысяч долларов).
Это строение собирались сносить, однако у Рейнольдса был план, он хотел провести ремонт, придать дому свежий вид, внести ещё ряд улучшений, а затем продать его за солидную сумму.
Фото: Mercury Press and Media
Через три месяца с момента покупки с Джоном связался его новый сосед. Звонивший сказал, что был сильный ливень, который ужасно обошёлся с его бассейном. Рейнольдс не совсем понял, ведь у него не было никакого бассейна.
Фото: Mercury Press and Media
Когда американец вновь приехал к своему дому, то обнаружил, что из-за непогоды был раскидан мусор, который до этого находился в саду. А под кучей мусора скрывался бассейн.
Фото: Mercury Press and Media
Джон поразился увиденному. Немного подумав, он решил, что не станет продавать дом. Теперь прошло уже 18 месяцев, территория обустроена, бассейн реконструирован, дом тоже приведён в порядок.
Фото: Mercury Press and Media
Сейчас участок можно было бы продать за 165 тысяч фунтов (около 220 тысяч долларов), однако Рейнольдс решил, что хочет и дальше наслаждаться плаванием в личном бассейне и отдыхать там с друзьями.
Фото: Mercury Press and Media
Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного человека, который остался доволен покупкой. Женщина купила 900-летний замок, в котором играла в детстве (здесь подробнее).