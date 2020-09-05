Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну

Мужчина относительно дешево приобрёл дом, чтобы немного поработать над ним, а затем перепродать. Однако открывшаяся во время непогоды тайна изменила планы домовладельца.

Как сообщает Daily Star, некоторое время назад 35-летний американец Джон Рейнольдс купил ветхий дом с тремя спальнями за 15 тысяч фунтов (около 20 тысяч долларов).

Это строение собирались сносить, однако у Рейнольдса был план, он хотел провести ремонт, придать дому свежий вид, внести ещё ряд улучшений, а затем продать его за солидную сумму.