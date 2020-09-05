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Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну

05 сентября 2020 13:15
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Мужчина относительно дешево приобрёл дом, чтобы немного поработать над ним, а затем перепродать. Однако открывшаяся во время непогоды тайна изменила планы домовладельца.

Как сообщает Daily Star, некоторое время назад 35-летний американец Джон Рейнольдс купил ветхий дом с тремя спальнями за 15 тысяч фунтов (около 20 тысяч долларов).

Это строение собирались сносить, однако у Рейнольдса был план, он хотел провести ремонт, придать дому свежий вид, внести ещё ряд улучшений, а затем продать его за солидную сумму.

Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну-1

Фото: Mercury Press and Media 

Через три месяца с момента покупки с Джоном связался его новый сосед. Звонивший сказал, что был сильный ливень, который ужасно обошёлся с его бассейном. Рейнольдс не совсем понял, ведь у него не было никакого бассейна.

Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну-4

Фото: Mercury Press and Media 

Когда американец вновь приехал к своему дому, то обнаружил, что из-за непогоды был раскидан мусор, который до этого находился в саду. А под кучей мусора скрывался бассейн.

Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну-7

Фото: Mercury Press and Media 

Джон поразился увиденному. Немного подумав, он решил, что не станет продавать дом. Теперь прошло уже 18 месяцев, территория обустроена, бассейн реконструирован, дом тоже приведён в порядок.

Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну-10

Фото: Mercury Press and Media 

Сейчас участок можно было бы продать за 165 тысяч фунтов (около 220 тысяч долларов), однако Рейнольдс решил, что хочет и дальше наслаждаться плаванием в личном бассейне и отдыхать там с друзьями.

Мужчина хотел продать свой дом, но ему помешала погода. Ведь она открыла приятную тайну-13

Фото: Mercury Press and Media 

Кстати, недавно мы рассказывали про ещё одного человека, который остался доволен покупкой. Женщина купила 900-летний замок, в котором играла в детстве (здесь подробнее).

# Недвижимость # калейдоскоп # Фотофакт

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