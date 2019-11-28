Мужчина долго искал свою собаку, а она упала в лисью нору. Встреча хозяина и питомца вызовет слёзы
Владелец собаки не смог сдержать слез, когда после долгих поисков нашел своего питомца .
По информации Daily Mail, 49-летний Алан повел джек-рассел-терьера Митци на прогулку. За щенком погналась другая собака, он убежал и долго не возвращался.
Мужчина провел остаток дня в поисках питомца, обыскал территорию, затем к нему присоединились жена и двое детей. Однако безрезультатно.
Поиски продолжились и на следующий день – Алан расклеил листовки на дома и постоянно окликал пса.
Прошел еще один день. И мужчина получил звонок от собачника, который сказал, что во время прогулки его пес подозрительно задержался около одной из лисьих нор в лесу. Алан сразу же отправился на это место. С собой от взял несколько игрушек Митци – издал ими звуки, а затем услышал слабый писк в ответ.
Началась операция по спасению питомца – несколько часов Алан и несколько прохожих раскапывали нору. И Митци оказался в ней. Воссоединение хозяина и питомца было очень эмоциональным – мужчина обнял собаку и расплакался.
«Это было похоже на рождественское чудо, мне будто снился кошмар и я не мог проснуться».
Митци появился в доме Алана год назад, после того, как предыдущий питомец скончался от рака.
Первое, что сделал джек-рассел-терьер дома – это съел колбасу. Митци проверил ветеринар – с ним все в порядке. Теперь Алан планирует купить собаке ошейник с навигатором.
Кого можно встретить за забором с надписью «Осторожно, злая собака». Умилительные кадры (смотрите здесь).