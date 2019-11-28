Мужчина долго искал свою собаку, а она упала в лисью нору. Встреча хозяина и питомца вызовет слёзы

Владелец собаки не смог сдержать слез, когда после долгих поисков нашел своего питомца . По информации Daily Mail, 49-летний Алан повел джек-рассел-терьера Митци на прогулку. За щенком погналась другая собака, он убежал и долго не возвращался. Мужчина провел остаток дня в поисках питомца, обыскал территорию, затем к нему присоединились жена и двое детей. Однако безрезультатно.

Фото: Daily Mail

Поиски продолжились и на следующий день – Алан расклеил листовки на дома и постоянно окликал пса. Прошел еще один день. И мужчина получил звонок от собачника, который сказал, что во время прогулки его пес подозрительно задержался около одной из лисьих нор в лесу. Алан сразу же отправился на это место. С собой от взял несколько игрушек Митци – издал ими звуки, а затем услышал слабый писк в ответ.

Фото: Daily Mail

Началась операция по спасению питомца – несколько часов Алан и несколько прохожих раскапывали нору. И Митци оказался в ней. Воссоединение хозяина и питомца было очень эмоциональным – мужчина обнял собаку и расплакался. «Это было похоже на рождественское чудо, мне будто снился кошмар и я не мог проснуться».

Фото: Daily Mail