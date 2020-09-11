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«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье

11 сентября 2020 12:31
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Магний, йод, фолиевая кислота, цинк, витамины групп E, B, C и A – список полезных элементов можно продолжать и продолжать. Медики говорят, ягоды рябины – как таблица Менделеева – содержат массу витаминов, микро- и макроэлементов. Потому эти плоды – полезное лакомство.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -1

Василий Кулик, врач-педиатр:
Те микроэлементы, которые содержатся в черноплодной рябине, тот же йод, которого у нас недостаточно. Это профилактика многих состояний и заболеваний, в частности заболеваний эндокринной системы.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -4

С приходом осени наступает время собирать рябину. И чтобы все ее полезные свойства оказались действенными, а сама ягода полезной, важно понимать, где можно собирать плоды.

Василий Кулик:
Все, что растет при дороге, даже если оно очень красиво выглядит и очень полезное, кушать это, конечно, нельзя. Потому что выхлопные газы нашего транспорта, все вредные вещества, которые там содержатся около дороги, впитываются. Мы рекомендуем или на приусадебном участке, или в деревне, или где-то мы покупаем, то, конечно, рябина прошла там какую-то проверку.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -7

Рябина как черноплодная, так и обычная – ингредиент многих полезных сладостей, сделать которые нетрудно в домашних условиях. Что с чем и как правильно смешивать, расскажет шеф-повар.

Вадим Парханович, шеф-повар:
Приготовим яблочно-рябиновое варенье. Для этого нам понадобятся: сахар, рябина, яблоки и лимон. Первое, что мы делаем – очищаем рябину.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -10

Чтобы рябина не горчила, ее нужно заморозить или бланшировать. Доводим воду до кипения. Забрасываем рябину и варим 2-3 минуты.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -13

Рябина снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды и оказывает противовоспалительные свойства.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -16

В сотейник добавляем воду и сахар в соотношении 50 на 50. Нарезаем яблоко и добавляем в сахарный сироп. Натираем цедру лимона и добавляем к яблокам.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -19

Следующее, что мы делаем – добавляем рябину и продолжаем варить варенье до нужной густоты. Если мы варим варенье 20 минут, то оно будет более жидкое. Если мы будем варить 40 минут, то оно будет более густое.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -22

Наше варенье готово и теперь мы его перекладываем. Наше вкусное и полезное варенье готово. Всем приятного аппетита!

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -25

Из плодов рябины также готовят морс или пастилу. Рецепты блюд можно найти в интернете или спросить у старшего поколения.

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье -28

Самое главное, что продукт в любом случае принесет достаточно пользы для организма. Будьте здоровы!

# Кулинария # калейдоскоп # Василий Кулик # Вадим Парханович # Диана Лещенко # Фотофакт # Рецепты

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