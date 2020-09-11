«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье

Магний, йод, фолиевая кислота, цинк, витамины групп E, B, C и A – список полезных элементов можно продолжать и продолжать. Медики говорят, ягоды рябины – как таблица Менделеева – содержат массу витаминов, микро- и макроэлементов. Потому эти плоды – полезное лакомство.

Василий Кулик, врач-педиатр:

Те микроэлементы, которые содержатся в черноплодной рябине, тот же йод, которого у нас недостаточно. Это профилактика многих состояний и заболеваний, в частности заболеваний эндокринной системы.

С приходом осени наступает время собирать рябину. И чтобы все ее полезные свойства оказались действенными, а сама ягода полезной, важно понимать, где можно собирать плоды. Василий Кулик:

Все, что растет при дороге, даже если оно очень красиво выглядит и очень полезное, кушать это, конечно, нельзя. Потому что выхлопные газы нашего транспорта, все вредные вещества, которые там содержатся около дороги, впитываются. Мы рекомендуем или на приусадебном участке, или в деревне, или где-то мы покупаем, то, конечно, рябина прошла там какую-то проверку.

Рябина как черноплодная, так и обычная – ингредиент многих полезных сладостей, сделать которые нетрудно в домашних условиях. Что с чем и как правильно смешивать, расскажет шеф-повар. Вадим Парханович, шеф-повар:

Приготовим яблочно-рябиновое варенье. Для этого нам понадобятся: сахар, рябина, яблоки и лимон. Первое, что мы делаем – очищаем рябину.

Чтобы рябина не горчила, ее нужно заморозить или бланшировать. Доводим воду до кипения. Забрасываем рябину и варим 2-3 минуты.

Рябина снижает уровень холестерина, укрепляет сосуды и оказывает противовоспалительные свойства.

В сотейник добавляем воду и сахар в соотношении 50 на 50. Нарезаем яблоко и добавляем в сахарный сироп. Натираем цедру лимона и добавляем к яблокам.

Следующее, что мы делаем – добавляем рябину и продолжаем варить варенье до нужной густоты. Если мы варим варенье 20 минут, то оно будет более жидкое. Если мы будем варить 40 минут, то оно будет более густое.

Наше варенье готово и теперь мы его перекладываем. Наше вкусное и полезное варенье готово. Всем приятного аппетита!

Из плодов рябины также готовят морс или пастилу. Рецепты блюд можно найти в интернете или спросить у старшего поколения.