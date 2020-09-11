Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию

Премия «Фотограф года» была вручена Альберто Джулиани. Он создал серию портретов под названием «Сан-Сальваторе», где запечатлел медиков во время адских смен в одноименной больнице в итальянском городе Пезаро.

«Я сфотографировал врачей в конце смены – двенадцать часов без перерыва. В глубоких отпечатках, оставленных их защитными масками, я нашел символ жертвы, но, прежде всего, в них – свидетельство боли, страха и беспомощности перед неизвестным врагом».

Другие фотографы, которые также получили награду, показали на своих снимках потрясающую силу природы. Это огромные потоки водопада Виктория в Африке, мерцающие ледяные пещеры Исландии и великолепные долины Эфиопии, через которые эхом разносятся древние молитвы.

Джейкоб Диджи «Отверстия в воде»