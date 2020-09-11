Прямой эфир

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию

11 сентября 2020 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Названы имена фотографов, которые получили престижную награду Paris Photography Award, сообщает издание Daily Mail.

Премия «Фотограф года» была вручена Альберто Джулиани. Он создал серию портретов под названием «Сан-Сальваторе», где запечатлел медиков во время адских смен в одноименной больнице в итальянском городе Пезаро.

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию -1

Фото: Mediadrumimages/ Alberto Giuliani

«Я сфотографировал врачей в конце смены двенадцать часов без перерыва. В глубоких отпечатках, оставленных их защитными масками, я нашел символ жертвы, но, прежде всего, в них – свидетельство боли, страха и беспомощности перед неизвестным врагом».

Другие фотографы, которые также получили награду, показали на своих снимках потрясающую силу природы. Это огромные потоки водопада Виктория в Африке, мерцающие ледяные пещеры Исландии и великолепные долины Эфиопии, через которые эхом разносятся древние молитвы.

Джейкоб Диджи «Отверстия в воде»

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию -4

Фото: Mediadrumimages/ Jacob Degee

Фотограф польского происхождения запечатлел 19-тонную китовую акулу недалеко от острова Исла-Мухерес у побережья Мексики.

Сю Мин Чин «Бросить вызов пределу»

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию -7

Фото: Mediadrumimages/Hsu Ming Ching

На фото – члены десантно-разведывательного и патрульного подразделения морской пехоты Китая во время «адской недели» тренировок.

Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть

Наоя Йошида «Танец»

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию -10

Фото: Mediadrumimages/ Naoya Yoshida

Снимок принес фотографу золотую награду. На фото – светлячки в горных районах Японии.

«Вспышка светлячков очень быстрая и красивая. Я с нетерпением жду этого каждый год».

Сяосин Чен «Сверхъестественное мастерство»

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию -13

Фото: Mediadrumimages/ Hsiaohsin Chen

Ледяная пещера сфотографирована в Исландии.

Наталья Мроз «Знаки преданности»

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию -16

Фото: Mediadrumimages/ Natalia Mroz

Фотограф исследует православное христианство в Эфиопии, где молитвы читаются в потрясающих долинах.

Луи Констант «Mosi-oa-Tunya»

Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию -19

Фото: Mediadrumimages/ Louis Constant

Два туриста смотрят на водопад Виктория, самый большой водопад в мире, между Зимбабве и Замбией. Видно, как туман от водопада поднимается к закату. На местном языке лози этот водопад называется «Гремящий дым».

Еще несколько удивительных фотографий можно посмотреть здесь. На них – потомки известных людей.   

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье
11 сентября 2020 12:31

«Чтобы не горчила, её нужно заморозить или бланшировать». Как правильно готовить рябиновое варенье

Тимати и Анастасия Решетова расстались. Девушка рассказала о причине
11 сентября 2020 12:16

Тимати и Анастасия Решетова расстались. Девушка рассказала о причине

Десятимесячная малышка стала пятым поколением в семье. Она знакома со своими прапрабабушками
11 сентября 2020 11:13

Десятимесячная малышка стала пятым поколением в семье. Она знакома со своими прапрабабушками