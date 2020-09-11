Адские смены медиков, тренировка десанта и потрясающая сила природы. Какие фото 2020 года получили престижную премию
Названы имена фотографов, которые получили престижную награду Paris Photography Award, сообщает издание Daily Mail.
Премия «Фотограф года» была вручена Альберто Джулиани. Он создал серию портретов под названием «Сан-Сальваторе», где запечатлел медиков во время адских смен в одноименной больнице в итальянском городе Пезаро.
Фото: Mediadrumimages/ Alberto Giuliani
«Я сфотографировал врачей в конце смены – двенадцать часов без перерыва. В глубоких отпечатках, оставленных их защитными масками, я нашел символ жертвы, но, прежде всего, в них – свидетельство боли, страха и беспомощности перед неизвестным врагом».
Другие фотографы, которые также получили награду, показали на своих снимках потрясающую силу природы. Это огромные потоки водопада Виктория в Африке, мерцающие ледяные пещеры Исландии и великолепные долины Эфиопии, через которые эхом разносятся древние молитвы.
Джейкоб Диджи «Отверстия в воде»
Фото: Mediadrumimages/ Jacob Degee
Фотограф польского происхождения запечатлел 19-тонную китовую акулу недалеко от острова Исла-Мухерес у побережья Мексики.
Сю Мин Чин «Бросить вызов пределу»
Фото: Mediadrumimages/Hsu Ming Ching
На фото – члены десантно-разведывательного и патрульного подразделения морской пехоты Китая во время «адской недели» тренировок.
Фотограф создал проект, в котором показывает красоту детских глаз. И на них сложно перестать смотреть
Наоя Йошида «Танец»
Фото: Mediadrumimages/ Naoya Yoshida
Снимок принес фотографу золотую награду. На фото – светлячки в горных районах Японии.
«Вспышка светлячков очень быстрая и красивая. Я с нетерпением жду этого каждый год».
Сяосин Чен «Сверхъестественное мастерство»
Фото: Mediadrumimages/ Hsiaohsin Chen
Ледяная пещера сфотографирована в Исландии.
Наталья Мроз «Знаки преданности»
Фото: Mediadrumimages/ Natalia Mroz
Фотограф исследует православное христианство в Эфиопии, где молитвы читаются в потрясающих долинах.
Луи Констант «Mosi-oa-Tunya»
Фото: Mediadrumimages/ Louis Constant
Два туриста смотрят на водопад Виктория, самый большой водопад в мире, между Зимбабве и Замбией. Видно, как туман от водопада поднимается к закату. На местном языке лози этот водопад называется «Гремящий дым».
Еще несколько удивительных фотографий можно посмотреть здесь. На них – потомки известных людей.