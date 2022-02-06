Муж уехал на рыбалку – самое время его продать. Как любящая жена решила проучить ленивого мужа

Что делать с мужем, который уехал на рыбалку, когда так сильно был нужен дома? Правильно, продать. Так и поступила девушка, которую обидел супруг.

Как рассказало издание Independent, у семьи Макалистеров двое детей, у которых недавно начались каникулы. Из-за этого режим супругов сильно сбился, ведь сейчас им приходилось ложиться спать намного позже.