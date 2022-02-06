Муж уехал на рыбалку – самое время его продать. Как любящая жена решила проучить ленивого мужа
Что делать с мужем, который уехал на рыбалку, когда так сильно был нужен дома? Правильно, продать. Так и поступила девушка, которую обидел супруг.
Как рассказало издание Independent, у семьи Макалистеров двое детей, у которых недавно начались каникулы. Из-за этого режим супругов сильно сбился, ведь сейчас им приходилось ложиться спать намного позже.
Однако не все старшие домочадцы справились с такой нагрузкой. Глава семейства Джон решил устроить себе выходной и уехал на рыбалку. Его жене Линде не понравился такой поворот событий. В порыве гнева и обиды девушка решила отомстить возлюбленному оригинальным способом: она выставила его на аукцион и смотрела, сколько может заработать на сбежавшем родственнике.
«Продаётся муж в возрасте 37 лет. Рост – 184 сантиметра. Любит рыбалку и охоту, также увлекается фермерством. Может быть тревожным при смене обстановки, но быстро успокаивается. Плюсы: лёгкость в управлении. Минусы: в прошлом имел нескольких владельцев. Обмену и возврату не подлежит», – написала Линда в графе «описание товара».
Кстати, вернувшийся с рыбалки Джон активно наблюдал, как идут торги. Мужчина был уверен, что такой «экземпляр» стоит недёшево, так что покупателям придётся раскошелиться. Однако самая высокая ставка не достигла и 70 долларов.
Кто-то наказывает мужа его продажей, а кто-то – тапочком. Узнать, почему жена решила таким образом воспитать своего супруга, можно здесь.