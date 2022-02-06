Спорим, вы удивитесь? Пять ложных мифов, в которые мы верим

Некоторые факты настолько сильно «прижились» в нашем обществе, что сомневаться в их достоверности мы попросту не можем. Поэтому и не задумываемся о подтверждении или опровержении такой информации. Некоторые из этих фактов являются достаточно опасными, а некоторые – просто забавными и интересными. В этой статье мы расскажем о мифах, в которые мы верим. Информацией, вводящей нас в заблуждение, поделился YouTube-блогер с ником Utopia Show. В своём видео он не только опроверг мифы, но и предоставил фактический материал. Перекись водорода может сделать хуже В детстве, когда мы получали какие-то травмы, взрослые сразу же несли аптечку, где находилось средство, которым нам сразу же промывали рану. Это была перекись водорода. Однако современные учёные проводят всё больше исследований, которые доказывают, что можно было обойтись и без жидкости, которая так щиплет нам кожу.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Utopia Show»

Никто не отменял тот факт, что перекись водорода – хорошее антисептическое средство. Однако этот препарат при нанесении его на рану может также задеть здоровые клетки, находящиеся вокруг полученной травмы. Из-за этого увеличивается срок заживления, а также появляется риск образования рубцов. А если рана находится подверженной большое количество времени, то и риск «подхватить» какую-либо инфекцию выше. Поэтому порой промыть царапину обычной водой будет более эффективным способом защитить себя.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Utopia Show»

Замороженные овощи полезнее свежих? Нам часто твердили, что свежие фрукты и овощи намного полезнее замороженных. Но так ли это на самом деле? «Перед тем, как попасть к вам в магазин, свежие фрукты и овощи собирают и привозят из разных мест. Это может быть недалеко, а может быть на другом конце Земли. И если они могут дозревать во время транспортировки, то они всё равно какое-то время ждут вас на прилавках магазинов. А время после сбора – это решающий фактор. Ведь свежие овощи очень быстро теряют свою полезность», – рассказал блогер.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Utopia Show»

Также есть продукты, которые собирают уже полностью зрелыми. В этом случае их сразу готовят к заморозке, которая начинается с погружения продуктов в кипяток на короткий промежуток времени. В таком случае часть полезных свойств фруктов или овощей теряется, но при этом большая их часть всё равно остаётся.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Utopia Show»

Поэтому продукты, хранящиеся в морозильных камерах супермаркетов, – не всегда сплошная химия. Большое количество одежды не защитит от холода Мы привыкли, что зимой надо надевать на себя много слоёв одежды, тогда нам станет теплее. Но всё зависит не от количества вещей, а от их качества и материала. Например, на простую прогулку с друзьями может подойти и обычная хлопковая кофта, а в какой-то поход – нет.

Фото: pexels.com

Дело в том, что этот материал гидрофильный (то есть восприимчив к воде), поэтому как только он намокает от дождя или снега, то сразу теряет свои теплоизоляционные свойства, становится тяжелее и очень медленно сохнет, что не только мешает согреться, но и повышает риск простудиться. Поэтому для длительных путешествий в зимний период рекомендуют отдавать предпочтение гидрофобным материалам, например, полиэстеру. Именно он отталкивает воду, что помогает при любых погодных условиях чувствовать себя комфортно.

Фото: pixabay.com

Многие неправильно хранят яйца Мы привыкли, что когда открываем холодильник, то видим в дверном отсеке подставку для яиц. Однако даже при условии, что данная конструкция идеально подходит для такого расположения, это не значит, что продукты должны там находиться.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Utopia Show»

Оказывается, для хранения яиц нужна постоянная температура. Поэтому они должны быть в задней части вашего холодильника, а дверца – самая неподходящая для этого часть. «Температура постоянно скачет из-за тёплого воздуха в комнате, что сказывается на качестве и сроке хранения. И росте бактерий, кстати, тоже», – поделился блогер. Кстати, хранить яйца лучше вообще в их упаковке, ведь с её помощью никакие посторонние запахи не проникают, что помогает увеличить качество и срок годности продукта.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Utopia Show»

Современные купюры делаются не из бумаги Сейчас бумажные деньги делают совсем не из бумаги. Для производства банкнот используют хлопок и целлюлозу, что даёт купюрам самое главное – износоустойчивость. Именно этого не хватает обычной бумаге. Благодаря такому свойству купюры даже после стирки пригодны для использования.

Фото: скриншот из видео на Youtube-канале «Utopia Show»