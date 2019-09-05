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Поймал! Мужчина словил чужой телефон во время катания на американских горках

05 сентября 2019 12:25
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Иногда в жизни случаются моменты, которые поднимают настроение на весь день. Например, поймал поскользнувшуюся на льду девушку, снял с дерева испугавшегося высоты котёнка, купил по скидке вещь, которую давно хотел, но не хватало денег.

Поймал! Мужчина словил чужой телефон во время катания на американских горках-1

Как сообщает Daily Mail, одно из таких приятных событий случилось на американских горках Шамбала в парке развлечений Порт Авентура в Испании. Один из отдыхающих словил чужой телефон во время поездки.

Поймал! Мужчина словил чужой телефон во время катания на американских горках-4

GIF из видео на YouTube-канале sirsammy 1

Мужчина вместе со своей подругой сел на аттракцион и начал предвкушать поездку. Когда вагонетки развили скорость, один из пассажиров случайно выпустил из рук свой телефон. Находившийся позади мужчина, который от удовольствия отвёл руки назад, увидел смартфон, и, перегнувшись через свою попутчицу, поймал его.

Поймал! Мужчина словил чужой телефон во время катания на американских горках-7

Довольный собой пассажир радостно замахал уловом, а затем обернулся к другим людям, демонстрируя телефон. Несомненно, владелец устройства был очень счастлив ловкости мужчины.

Поймал! Мужчина словил чужой телефон во время катания на американских горках-10

Стоит отметить, что на этих американских горках вагонетки достигают скорости 134 км/ч, а максимальная высота аттракциона – 76 метров.

Поймал! Мужчина словил чужой телефон во время катания на американских горках-13

В прошлом году мы рассказывали об обладательнице смартфона, которая уронила свой гаджет с высоты 300 метров.

Телефон явно оказался родственником знаменитой Nokia – после падения на нём не было ни единой царапины (здесь подробнее).  

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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