Поймал! Мужчина словил чужой телефон во время катания на американских горках

Иногда в жизни случаются моменты, которые поднимают настроение на весь день. Например, поймал поскользнувшуюся на льду девушку, снял с дерева испугавшегося высоты котёнка, купил по скидке вещь, которую давно хотел, но не хватало денег.

Как сообщает Daily Mail, одно из таких приятных событий случилось на американских горках Шамбала в парке развлечений Порт Авентура в Испании. Один из отдыхающих словил чужой телефон во время поездки.

GIF из видео на YouTube-канале sirsammy 1

Мужчина вместе со своей подругой сел на аттракцион и начал предвкушать поездку. Когда вагонетки развили скорость, один из пассажиров случайно выпустил из рук свой телефон. Находившийся позади мужчина, который от удовольствия отвёл руки назад, увидел смартфон, и, перегнувшись через свою попутчицу, поймал его.

Довольный собой пассажир радостно замахал уловом, а затем обернулся к другим людям, демонстрируя телефон. Несомненно, владелец устройства был очень счастлив ловкости мужчины.

Стоит отметить, что на этих американских горках вагонетки достигают скорости 134 км/ч, а максимальная высота аттракциона – 76 метров.