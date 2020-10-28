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Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое

28 октября 2020 14:08
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К 20-25 годам почти каждый человек успевает сформировать свой собственный стиль. Это могут быть футболка и джинсы, брюки и пиджак, платья, юбки и блузки. Разумеется, время от времени человек чередует свои наряды, но есть те, которые нравятся ему больше всего.

Однако время от времени неплохо попробовать что-нибудь новое. Мы собрали несколько примеров, когда люди решили изменить стиль и стали выглядеть заметно лучше.

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -1

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -3

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -5

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -7

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -9

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -11

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -13

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -15

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -17

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -19

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -21

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -23

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -25

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое -27

Фото: instagram.com/bogomolov_image_school 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как люди старались стать красивее в прошлом веке. Поприветствуйте утюг, ванны с электротоком и кубики льда (здесь подробнее).

# Мода # калейдоскоп # Фотофакт

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