Изменили одежду и причёску. Показываем, почему важно пробовать что-нибудь новое
К 20-25 годам почти каждый человек успевает сформировать свой собственный стиль. Это могут быть футболка и джинсы, брюки и пиджак, платья, юбки и блузки. Разумеется, время от времени человек чередует свои наряды, но есть те, которые нравятся ему больше всего.
Однако время от времени неплохо попробовать что-нибудь новое. Мы собрали несколько примеров, когда люди решили изменить стиль и стали выглядеть заметно лучше.
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Фото: instagram.com/bogomolov_image_school
Кстати, недавно мы рассказывали о том, как люди старались стать красивее в прошлом веке. Поприветствуйте утюг, ванны с электротоком и кубики льда (здесь подробнее).