Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами

После мытья окон и зеркал хозяйки сталкиваются с такой проблемой, как разводы. В магазинах существует большое количество средств для мытья стеклянных поверхностей, однако для экологии и безопасности всё чаще многие используют подручные средства, к тому же это ещё и бюджетно. Ниже представлены 5 основных средств, которые помогут вам очистить стеклянную поверхность без разводов.

Чай

Для этого способа нужно настоять чёрный чай 15-20 минут, отдельно добавить в стакан воды 1 чайную ложку соли и смешать это с чаем. Затем нужно промокнуть капроновую ткань и протереть загрязнённую поверхность на зеркале или окне. После чего, обязательно протрите салфеткой.

Спирт или духи

Если на зеркале остались следы от лака для волос, нанесите на это место спирт или духи и протрите чистой салфеткой или тряпочкой.