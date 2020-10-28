Прямой эфир

Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами

28 октября 2020 14:15
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После мытья окон и зеркал хозяйки сталкиваются с такой проблемой, как разводы. В магазинах существует большое количество средств для мытья стеклянных поверхностей, однако для экологии и безопасности всё чаще многие используют подручные средства, к тому же это ещё и бюджетно. Ниже представлены 5 основных средств, которые помогут вам очистить стеклянную поверхность без разводов.

Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами-1


Источник фото: pixabay.com

Чай

Для этого способа нужно настоять чёрный чай 15-20 минут, отдельно добавить в стакан воды 1 чайную ложку соли и смешать это с чаем. Затем нужно промокнуть капроновую ткань и протереть загрязнённую поверхность на зеркале или окне. После чего, обязательно протрите салфеткой.

Спирт или духи

Если на зеркале остались следы от лака для волос, нанесите на это место спирт или духи и протрите чистой салфеткой или тряпочкой.

Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами-4


Источник фото: pixabay.com

Уксус

Чтобы избавиться от разводов на вазе, нужно смешать в тёплой воде уксус и аккуратно очистить загрязнения, после чего насухо вытереть сухой тряпочкой.

Как помыть окна, если под рукой нет моющего средства. Проверяем народные способы 

Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами-7


Источник фото: pixabay.com

Соль

Растворите соль в воде и нанесите на стеклянную поверхность, затем протрите бумажной салфеткой. Это поможет вам избавиться не только от разводов, но и придаст блеск.

Как избавиться от разводов на стеклянных поверхностях подручными средствами-10


Источник фото: pixabay.com

Нашатырный спирт

Для этого способа нужно развести в 1 л воды на 1 мл нашатырного спирта, затем нужно нанести полученное средство на стеклянную поверхность и вытереть салфеткой или тканью насухо.

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