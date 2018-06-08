Прямой эфир

Стало известно, кого выбрал Егор Крид в финале «Холостяк»

08 июня 2018 12:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Самый скандальный сезон проекта «Холостяк» подошёл к концу, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Зрители на протяжении тринадцати недель с замиранием сердца следили за любовными перипетиями Егора Крида и гадали: кто же станет счастливой обладательницей заветного кольца. Победительницей шоу стала Дарья Клюкина, бесспорная фаворитка певца. А разочарованной Виктории Коротковой ничего не оставалось, как вернуться домой и продолжить поиски суженого уже вне телеэфира. Однако триумфальная победа Дарьи стала для многих поклонников телешоу неприятной неожиданностью. 

Стало известно, кого выбрал Егор Крид в финале «Холостяк»-1

Стало известно, кого выбрал Егор Крид в финале «Холостяк»-3

Напомним, это уже второй сезон проекта, где Клюкина принимала участие. Год назад девушка боролась за сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. Сочинская модель безжалостно отвергла чувства завидного жениха, разбив молодому человеку сердце. Видимо, именно этим поступком девушка и заслужила всенародную нелюбовь. А нам остается надеяться, что телероман с Егором Кридом закончится настоящей свадьбой. Ведь пока ни один из пяти предыдущих холостяков так и не женился на своей избраннице.

Стало известно, кого выбрал Егор Крид в финале «Холостяк»-6

# Звезды # Музыка # Фотофакт # Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт
01 июня 2018 09:37

Музыкант играет на пиле. Невероятный видеофакт

«Когда ты в хорошем настроении, то у тебя получается всё». Ангелина Колобухова рассказала об участии в джазовом конкурсе «Магнолия» в Польше
29 мая 2018 09:59

«Когда ты в хорошем настроении, то у тебя получается всё». Ангелина Колобухова рассказала об участии в джазовом конкурсе «Магнолия» в Польше

Белорусская группа «Skynet» представила первую песню на белорусском языке, клип которой будет записан в Лондоне
28 мая 2018 09:10

Белорусская группа «Skynet» представила первую песню на белорусском языке, клип которой будет записан в Лондоне