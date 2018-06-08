Стало известно, кого выбрал Егор Крид в финале «Холостяк»

Самый скандальный сезон проекта «Холостяк» подошёл к концу, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.
Зрители на протяжении тринадцати недель с замиранием сердца следили за любовными перипетиями Егора Крида и гадали: кто же станет счастливой обладательницей заветного кольца. Победительницей шоу стала Дарья Клюкина, бесспорная фаворитка певца. А разочарованной Виктории Коротковой ничего не оставалось, как вернуться домой и продолжить поиски суженого уже вне телеэфира. Однако триумфальная победа Дарьи стала для многих поклонников телешоу неприятной неожиданностью.