Стало известно, кого выбрал Егор Крид в финале «Холостяк»

Зрители на протяжении тринадцати недель с замиранием сердца следили за любовными перипетиями Егора Крида и гадали: кто же станет счастливой обладательницей заветного кольца. Победительницей шоу стала Дарья Клюкина, бесспорная фаворитка певца. А разочарованной Виктории Коротковой ничего не оставалось, как вернуться домой и продолжить поиски суженого уже вне телеэфира. Однако триумфальная победа Дарьи стала для многих поклонников телешоу неприятной неожиданностью.

Напомним, это уже второй сезон проекта, где Клюкина принимала участие. Год назад девушка боролась за сердце звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова. Сочинская модель безжалостно отвергла чувства завидного жениха, разбив молодому человеку сердце. Видимо, именно этим поступком девушка и заслужила всенародную нелюбовь. А нам остается надеяться, что телероман с Егором Кридом закончится настоящей свадьбой. Ведь пока ни один из пяти предыдущих холостяков так и не женился на своей избраннице.