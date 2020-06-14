«Моё худшее фото». Пользователи соцсетей показали свои самые неудачные снимки

Наверное, каждый человек хочет быть красивым. Люди делают себе аккуратные причёски, старательно подбирают одежду, используют косметику. Однако в жизни каждого однажды случается тот самый момент – неудачная фотография.

Хочется стереть память всем, кто успел увидеть такой снимок, а его автора отправить на курсы фотографа. С другой стороны, относиться к этому слишком серьёзно не стоит, если, конечно, речь не о фотомоделях. Чтобы помочь другим людям спокойнее относиться к своим неудачным снимкам, пользователи соцсетей поделились своими, по их мнению, самыми худшими фотографиями.