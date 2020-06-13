Мода на искусственные волосы. Почему в 17-18 века мужчины носили парики?

Мир моды – эта целая отдельная вселенная. Далеко не всегда понятно, почему тот или иной предмет одежды стал популярен. Или, например, сходу сложно объяснить, почему у мужчин принята короткая стрижка, но в старые добрые 17-18 века мужчины носили парики. Так давайте разберёмся. Парики начали носить ещё за тысячи лет до нашей эры. Причины были разные, например, показать социальный статус. Потом парики применяли для маскировки, для выступлений актёров и многих других целей. Интересно то, насколько рано появились искусственные причёски. Следующий этап на пути к моде париков у мужчин – 16 век и королева Англии и Ирландии Елизавета I. Считается, что правительница в молодости перенесла оспу, из-за чего могла облысеть уже в 29 лет. Поэтому она начала носить парик. Есть и вторая теория – Елизавета I скрывала седину.

Фото: instagram.com/lucanus.notebooks

Как бы там ни было, жители Англии и Ирландии восхищались своей королевой и подражали ей. Сначала парики начала носить знать, а затем мода распространилась и на обычных людей. В 17 веке, не исключено, что под влиянием англичан и ирландцев, французский король Людовик XIV ввёл у себя в стране моду на парики. Да не простые, а высокие, белые, покрытые пудрой и с парфюмом. Сначала французы не были впечатлены этой идеей правителя, но спорить с королём не хотели. А позже поняли преимущества. Во-первых, парик скрывал выпадение волос, а в 17-18 века это была не самая маленькая проблема. Во-вторых, вши тогда не были чем-то необычным, а вывести этих паразитов с парика было намного легче, чем из настоящих волос.

Фото: instagram.com/thxfrenchlxdy

Постепенно европейская мода на парики дошла и до России. Что интересно, там они применялись не только для красоты или в медицинских целях, но и для защиты. Солдаты должны были носить прочные парики, которые защищали их головы. Впрочем, искусственные волосы не спасали от шпаг и мешали устраивать засады, поэтому сами военнослужащие предпочитали шлемы. Если кратко подвести итог – мода на парики возникла под влиянием Елизаветы I и Людовика XIV. А пропала эта мода на искусственные волосы в конце 18 века. Во Франции это произошло в период Великой Французской Революции. В это время пользовался популярностью актёр Франсуа-Жозеф Тальма, которому благоволил сам Наполеон Бонапарт. В числе прочих ролей артиста был Тит в вольтеровском «Бруте». Именно причёске Тита начали подражать простые люди. В России мода на парики пропала после военной реформы Григория Потёмкина. Государственный деятель считал, что солдаты должны действовать максимально быстро и эффективно. А надевание парика и его напудривание отнимало время.

Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины»