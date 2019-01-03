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Мост судьбы. В сети появился мультфильм о том, как добывают гранит в Микашевичах

03 января 2019 12:37
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Новости Беларуси. Предприятие в Микашевичах представило мультфильм о том, как добывают гранит.

Семиминутный ролик под названием «Мост судьбы» был опубликован на YouTube. В мультипликационной работе можно увидеть, какой путь проходит строительный камень – от буровых работ на карьере до построенного моста.

Мост судьбы. В сети появился мультфильм о том, как добывают гранит в Микашевичах -1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»

По сюжету познавательного видео два друга живут на разных берегах реки, между которыми нет моста. И мальчики решили, что станут взрослыми и соединят два берега реки мостом для автобусов и людей, которые смогут ходить друг другу в гости.

Мост судьбы. В сети появился мультфильм о том, как добывают гранит в Микашевичах -4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»

Когда дети выросли, то нашли в полукилометре от Микашевичей место, где можно было бы добыть много прочного строительного камня. А теперь уже дети и внуки одного из друзей слушают историю об удивительном камне, который помог связать берега.

Мост судьбы. В сети появился мультфильм о том, как добывают гранит в Микашевичах -7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»

У видео более 4 тысяч просмотров, а его создатели отметили, что оно может быть интересно не только детям.

Мост судьбы. В сети появился мультфильм о том, как добывают гранит в Микашевичах -10

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»

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# Мультфильмы # калейдоскоп

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