Мост судьбы. В сети появился мультфильм о том, как добывают гранит в Микашевичах

Новости Беларуси. Предприятие в Микашевичах представило мультфильм о том, как добывают гранит. Семиминутный ролик под названием «Мост судьбы» был опубликован на YouTube. В мультипликационной работе можно увидеть, какой путь проходит строительный камень – от буровых работ на карьере до построенного моста.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»

По сюжету познавательного видео два друга живут на разных берегах реки, между которыми нет моста. И мальчики решили, что станут взрослыми и соединят два берега реки мостом для автобусов и людей, которые смогут ходить друг другу в гости.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»

Когда дети выросли, то нашли в полукилометре от Микашевичей место, где можно было бы добыть много прочного строительного камня. А теперь уже дети и внуки одного из друзей слушают историю об удивительном камне, который помог связать берега.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»

У видео более 4 тысяч просмотров, а его создатели отметили, что оно может быть интересно не только детям.

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»