Мост судьбы. В сети появился мультфильм о том, как добывают гранит в Микашевичах
Новости Беларуси. Предприятие в Микашевичах представило мультфильм о том, как добывают гранит.
Семиминутный ролик под названием «Мост судьбы» был опубликован на YouTube. В мультипликационной работе можно увидеть, какой путь проходит строительный камень – от буровых работ на карьере до построенного моста.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»
По сюжету познавательного видео два друга живут на разных берегах реки, между которыми нет моста. И мальчики решили, что станут взрослыми и соединят два берега реки мостом для автобусов и людей, которые смогут ходить друг другу в гости.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»
Когда дети выросли, то нашли в полукилометре от Микашевичей место, где можно было бы добыть много прочного строительного камня. А теперь уже дети и внуки одного из друзей слушают историю об удивительном камне, который помог связать берега.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»
У видео более 4 тысяч просмотров, а его создатели отметили, что оно может быть интересно не только детям.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Медиа ГРАНИТ»
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