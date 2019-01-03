СМИ назвали причину смерти 63-летнего Криса Кельми

Новости России. На 64 году жизни скончался певец Крис Кельми.

По информации Пятого канала, причиной смерти стала остановка смерти. Музыкант умер первого января в своем доме. Скорая ехала на вызов, однако артист скончался до ее приезда.

У певца были проблемы со здоровьем. Крис Кельми часто жаловался на боли в сердце и печени.

Пик популярности Криса Кельми пришелся на 90-е годы. Хитами стали многие песни, которые он исполнял. Среди них «Замыкая круг», «Ночное рандеву», «Эй, парень, не торопись», «Леди Блюз» и «Усталое такси».