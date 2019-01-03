Дочка Полины Гагариной впервые посетила концерт мамы. Видеофакт

Об этом сообщил супруг исполнительницы Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram и опубликовал видео с малышкой.

Новости России. Дочь Полины Гагариной – Мия, которой в апреле исполнится два года, впервые побывала на концерте мамы.

Дмитрий Исхаков:

Миюша была впервые на мамином выступлении. Надо сказать, что в целом ей понравилось, разве что Интро было громким и нагнетающим, а в остальном мы прыгали, плясали, смеялись, кружились, кричали «хойосяя песня» и всячески выражали одобрение.

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На видео Полина Гагарина исполняла песню «Кукушка», а Мия находилась на руках у папы, махала и сказала, что поет мама.