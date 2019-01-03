Дочка Полины Гагариной впервые посетила концерт мамы. Видеофакт

Новости России. Дочь Полины Гагариной – Мия, которой в апреле исполнится два года, впервые побывала на концерте мамы.
Об этом сообщил супруг исполнительницы Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram и опубликовал видео с малышкой.
Новости России. Дочь Полины Гагариной – Мия, которой в апреле исполнится два года, впервые побывала на концерте мамы.
Об этом сообщил супруг исполнительницы Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram и опубликовал видео с малышкой.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/isxakov
Полина Гагарина выступала в Екатерининском парке в Москве, а близкие певицы находились среди слушателей.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/isxakov
Дмитрий Исхаков:
Миюша была впервые на мамином выступлении. Надо сказать, что в целом ей понравилось, разве что Интро было громким и нагнетающим, а в остальном мы прыгали, плясали, смеялись, кружились, кричали «хойосяя песня» и всячески выражали одобрение.
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На видео Полина Гагарина исполняла песню «Кукушка», а Мия находилась на руках у папы, махала и сказала, что поет мама.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/isxakov
Супруг исполнительницы также отметил, что на концерте находились даже суровые мужчины «за 40», которых выступление Гагариной смогло раскачать.
Фото: instagram.com/gagara1987
Подписчики умилились трогательному моменту и сказали, что это важное событие в жизни малышки.
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