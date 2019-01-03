Две панды не смогли поделить дерево и подрались

Новости Китая. Две панды не смогли поделить одно дерево и подрались.

Этот забавный инцидент попал на видео. Животные хотят залезть на одно дерево одновременно и не хотят уступать сопернику. Ролик стал популярным в сети. Панды кусаются, стягивают друг друга со ствола и всячески препятствуют конкуренту.