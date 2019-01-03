Две панды не смогли поделить дерево и подрались
Новости Китая. Две панды не смогли поделить одно дерево и подрались.
Этот забавный инцидент попал на видео. Животные хотят залезть на одно дерево одновременно и не хотят уступать сопернику. Ролик стал популярным в сети. Панды кусаются, стягивают друг друга со ствола и всячески препятствуют конкуренту.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»
«Настоящее Кунг-фу», – шутят интернет-пользователи. Почему животные выбрали именно это дерево, хотя вокруг есть еще – неизвестно.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»
В Канаде две рыси поссорились «человеческими» голосами (читайте здесь).