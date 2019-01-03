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Две панды не смогли поделить дерево и подрались

03 января 2019 07:40
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Новости Китая. Две панды не смогли поделить одно дерево и подрались.

Этот забавный инцидент попал на видео. Животные хотят залезть на одно дерево одновременно и не хотят уступать сопернику. Ролик стал популярным в сети. Панды кусаются, стягивают друг друга со ствола и всячески препятствуют конкуренту.

Две панды не смогли поделить дерево и подрались-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»

Две панды не смогли поделить дерево и подрались-3

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»

«Настоящее Кунг-фу», – шутят интернет-пользователи. Почему животные выбрали именно это дерево, хотя вокруг есть еще – неизвестно.

Две панды не смогли поделить дерево и подрались-6

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»

Две панды не смогли поделить дерево и подрались-8

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «iPanda»

В Канаде две рыси поссорились «человеческими» голосами (читайте здесь).

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

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