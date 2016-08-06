morekino: киносеансы на Минском море будут идти весь август

Новости Беларуси. В начале августа на Минском море прошёл показ первого фильма в рамках проекта #morekino. Весь август за 5 деноминированных рублей можно будет раз-два в неделю уютно устроиться на пляже на предусмотрительно захваченном из дома коврике или пледе и посмотреть хорошее кино в приятной компании.



Источник фото: Instagram.

Какое именно – решается открытым голосованием в группе проекта ВКонтакте. Для первого показа организаторы предложили такие варианты: «Вечное сияние чистого разума», «Леон», «Шоу Трумана», «Укрощение строптивого», «Начало». Со сравнительно небольшим отрывом (365 из 1223) победил нетонущий Леонардо ДиКаприо.



Источник фото: Instagram.

Вообще – идея не новая: #morekino минчане смотрели и в 2015. И даже не белорусская: кинопоказы Cinema Lliure на пляже Сан Себастиан в Барселоне насчитывают уже четыре года. Правда, есть несколько важных отличий: там кино бесплатное, идёт на языке оригинала (с испанскими субтитрами). Программа на весь период определена заранее, как и дни сеансов: четверг и воскресенье.



Источник фото: happyinspain.com

Но популярность #morekino от этого не убывает, а, скорее, только растёт. Приятно, когда хорошие идеи доходят и до наших палестин.



Источник фото: ВКонтакте.



Источник фото: Facebook.



Источник фото: Instagram.

Конечно, отрицательные отзывы тоже есть. Кого-то отпугивает формат, кого-то ценник, а кого-то – запрет на алкоголь и курение. Поговоривают, кстати, что последний будет распространяться и на вайперов.



Источник фото: ВКонтакте.

Но если у вас всё-таки есть желание пересмотреть хороший фильм на свежем воздухе, запасайтесь термосами и печеньем. Сеансы начинаются в 21.00, а как добраться до места – подскажут в любой группе проекта в соцсетях. Найти их можно по одноимённому хэштегу #morekino.





Источник фото: ВКонтакте.