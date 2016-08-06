Рио-2016. Самые красивые фото минувшей ночи: супермодель Жизель Бюндхен и ее прощальное дефиле на открытии Игр

Новости Бразилии. Главный режиссер бразильской церемонии открытия Фернанду Мерейес предупредил заранее: не ждите от нас грандиозности Пекина, спецэффектов Афин и лондонского размаха. Как обещали, так и вышло. Простая, но очень современная церемония собрала у экранов более трех миллиардов зрителей.





А вот кадры, которые за последние часы стали самыми популярными в социальных сетях по всему миру.