Рио-2016. Самые красивые фото минувшей ночи: супермодель Жизель Бюндхен и ее прощальное дефиле на открытии Игр

Новости Бразилии. Главный режиссер бразильской церемонии открытия Фернанду Мерейес предупредил заранее: не ждите от нас грандиозности Пекина, спецэффектов Афин и лондонского размаха. Как обещали, так и вышло. Простая, но очень современная церемония собрала у экранов более трех миллиардов зрителей.
А вот кадры, которые за последние часы стали самыми популярными в социальных сетях по всему миру.
На церемонии открытия главного спортивного праздника четырехлетия карьеру завершила одна из самых востребованных топ-моделей Жизель Бюндхен. 36-летняя бразильянка уверенной походке прошлась по олимпийскому стадиону. После чего стало ясно: это посделний подиум в карьере модели.
Жизель Бюндхен, модель:
Это определённо самый длинный подиум в моей жизни и самое большое количество народу смотрит за проходкой. Это совершенно особый момент для моей страны, и я польщена тем, что меня пригласили принять участие в таком событии.
Под взглядами десятков тысяч зрителей и многомиллионной телеаудитории Жизель Бюндхен сказала «пока» подиумной жизни. «Так красиво из профессии не уходила ни одна модель», – пишут поклонники бразильянки.