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Рио-2016. Самые красивые фото минувшей ночи: супермодель Жизель Бюндхен и ее прощальное дефиле на открытии Игр

06 августа 2016 08:13
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Новости Бразилии. Главный режиссер бразильской церемонии открытия Фернанду Мерейес предупредил заранее: не ждите от нас грандиозности Пекина, спецэффектов Афин и лондонского размаха. Как обещали, так и вышло. Простая, но очень современная церемония собрала у экранов более трех миллиардов зрителей.

А вот кадры, которые за последние часы стали самыми популярными в социальных сетях по всему миру.

Рио-2016. Самые красивые фото минувшей ночи: супермодель Жизель Бюндхен и ее прощальное дефиле на открытии Игр-1

На церемонии открытия главного спортивного праздника четырехлетия карьеру завершила одна из самых востребованных топ-моделей Жизель Бюндхен. 36-летняя бразильянка уверенной походке прошлась по олимпийскому стадиону. После чего стало ясно: это посделний подиум в карьере модели.



Жизель Бюндхен, модель:
Это определённо самый длинный подиум в моей жизни и самое большое количество народу смотрит за проходкой. Это совершенно особый момент для моей страны, и я польщена тем, что меня пригласили принять участие в таком событии.

Под взглядами десятков тысяч зрителей и многомиллионной телеаудитории Жизель Бюндхен сказала «пока» подиумной жизни. «Так красиво из профессии не уходила ни одна модель», – пишут поклонники бразильянки.  

# Фотофакт # калейдоскоп # Олимпиада 2016 # Жизель Бюндхен

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