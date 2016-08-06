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Самая скучная или самая трогательная: как пользователи соцсетей смотрели церемонию открытия ОИ-2016

06 августа 2016 11:32
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Новости Бразилии. Церемония открытия Летних Олимпийских Игр состоялась в Рио на легендарном стадионе «Маракана». За красочным шоу, простым, но таким душевным, на трибунах наблюдали десятки тысяч человек. Прильнув к экранам, открытие смотрели более миллиарда человек по всему миру. Смотрели семьями, с друзьями и коллегами, некоторые приобщали к олимпийскому духу детей и даже питомцев.

Обсуждение открытия ушло в социальные сети. Традиционно, зрители пытаются сравнивать церемонию с предыдущими. Афины, Пекин, Лондон. Одни поражены, насколько трогательно организаторы рассказали историю Бразилии и как верно подметили глобальные проблемы современности – в частности, акцент был сделан на вопросах экологии. Другие сетуют: все же не хватило размаха и зрелищности что ли.

Судя по реакции зрителей, самым долгожданным моментом церемонии стало шествие олимпийских сборных.

У кого самая красивая форма и кто на этот раз станет легендой Игр: человек-молния Усэйн Болт или человек-амфибия Майкл Фелпс, или кто-то третий? Споры не утихают.

# Фотофакт # калейдоскоп # Олимпиада 2016

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