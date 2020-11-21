Монахи поделились тремя мудростями, которым нужно следовать в соцсетях. И люди заинтригованы
Обычно в храмы приходят, чтобы отдохнуть, помолиться и обрести внутреннюю гармонию. Но также в этих стенах можно стать мудрее.
Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Bisuko Ezaki недавно посетил японский храм в Киото. Там парень обратил внимание на послания, которые были оставлены для приходящих людей.
«Вы можете думать об этом, но вам не обязательно говорить это или показывать»,
Фото: twitter.com/ppg_5623V
«Если ты недоволен собой, ты не сможешь увидеть счастье в других»,
Фото: twitter.com/ppg_5623V
«Я прав» – в этих словах кроются семена конфликта».
Фото: twitter.com/ppg_5623V
Хотя монахи, вероятнее всего, не думали, что эти слова попадут в соцсети, пользователи Twitter пришли к мнению, что многим людям можно посоветовать придерживаться этих мудростей при общении в интернете.
Кстати о втором пункте. Ранее мы рассказывали, что порой для счастья достаточно простых мелочей (подробнее здесь).