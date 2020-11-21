Монахи поделились тремя мудростями, которым нужно следовать в соцсетях. И люди заинтригованы

Обычно в храмы приходят, чтобы отдохнуть, помолиться и обрести внутреннюю гармонию. Но также в этих стенах можно стать мудрее.

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Bisuko Ezaki недавно посетил японский храм в Киото. Там парень обратил внимание на послания, которые были оставлены для приходящих людей.

«Вы можете думать об этом, но вам не обязательно говорить это или показывать»,