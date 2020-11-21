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Монахи поделились тремя мудростями, которым нужно следовать в соцсетях. И люди заинтригованы

21 ноября 2020 13:47
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Обычно в храмы приходят, чтобы отдохнуть, помолиться и обрести внутреннюю гармонию. Но также в этих стенах можно стать мудрее. 

Как сообщает SoraNews24, пользователь Twitter под ником Bisuko Ezaki недавно посетил японский храм в Киото. Там парень обратил внимание на послания, которые были оставлены для приходящих людей. 

«Вы можете думать об этом, но вам не обязательно говорить это или показывать», 

Монахи поделились тремя мудростями, которым нужно следовать в соцсетях. И люди заинтригованы -1

Фото: twitter.com/ppg_5623V 

«Если ты недоволен собой, ты не сможешь увидеть счастье в других», 

Монахи поделились тремя мудростями, которым нужно следовать в соцсетях. И люди заинтригованы -4

Фото: twitter.com/ppg_5623V 

«Я прав» – в этих словах кроются семена конфликта». 

Монахи поделились тремя мудростями, которым нужно следовать в соцсетях. И люди заинтригованы -7

Фото: twitter.com/ppg_5623V 

Хотя монахи, вероятнее всего, не думали, что эти слова попадут в соцсети, пользователи Twitter пришли к мнению, что многим людям можно посоветовать придерживаться этих мудростей при общении в интернете. 

Кстати о втором пункте. Ранее мы рассказывали, что порой для счастья достаточно простых мелочей (подробнее здесь). 

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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