19 век снова в моде. Девушка одевается в винтажные платья и восхищает пользователей соцсетей

Есть люди, которые тщательно следуют всем модным тенденциям. А есть люди, которые живут в своём собственном ритме. И даже если душа лежит к 19 веку – это совсем не проблема.

Как сообщает Oddity Central, жительница украинского города Винница Мила Поворознюк давно увлекается винтажной модой. 12 лет назад девушка захотела поучаствовать в исторической реконструкции и начала шить исторические костюмы.