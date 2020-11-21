19 век снова в моде. Девушка одевается в винтажные платья и восхищает пользователей соцсетей
Есть люди, которые тщательно следуют всем модным тенденциям. А есть люди, которые живут в своём собственном ритме. И даже если душа лежит к 19 веку – это совсем не проблема.
Как сообщает Oddity Central, жительница украинского города Винница Мила Поворознюк давно увлекается винтажной модой. 12 лет назад девушка захотела поучаствовать в исторической реконструкции и начала шить исторические костюмы.
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Получив определённый опыт, Мила поняла, что ей очень нравится это дело. Кроме того, жительница Украины не раз подумывала, что в конце 18 – начале 19 века девушки выглядели более естественно, поскольку использовали меньше макияжа. И в какой-то момент Поворознюк захотела сама стать похожей на девушек 19 века.
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Сейчас её гардероб насчитывает более 100 предметов одежды, которые легко могут произвести впечатление на любую модницу. По словам Милы, больше всего дискомфорта мог бы доставлять корсет, но у неё он сделан на заказ – как раз под фигуру Поворознюк. А вот остальную одежду девушка либо шьёт сама, либо покупает на барахолках, в секонд-хендах, онлайн-магазинах.
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Отвечая на вопросы подписчиков, жительница Украины призналась, что не знает, сколько продлится её увлечение. В 15 лет Мила интересовалась готическим стилем и одевалась соответственно. Также у неё был пирсинг, а волосы она успела покрасить, наверное, во все цвета радуги.
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Фото: instagram.com/your_sunny_flowers
Кстати, ранее мы рассказывали о пяти видах деятельности, где униформой является мини-юбка. И от этих девушек невозможно оторвать взгляд – здесь подробнее.