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Мона Лиза любила индийскую кухню? Искусственный интеллект создал очередное интересное изображение

20 июня 2023 12:51
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Многие любят использовать искусственный интеллект, чтобы за считаные секунды создавать новые интересные изображения на основе старых. Лучшие из работ активно распространяются в Сети.

Мона Лиза любила индийскую кухню? Искусственный интеллект создал очередное интересное изображение-1

Фото: 120.su

Как, например, это изображение Моны Лизы. Его с помощью искусственного интеллекта создал индийский шеф-повар Викас Ханна. Ресторатору было интересно увидеть героиню известной картины, которая пробует индийскую еду, пишет The Indian Express. Изображение получилось весьма реалистичным – Мона Лиза сидит за столом, заставленным разными блюдами.

Мона Лиза любила индийскую кухню? Искусственный интеллект создал очередное интересное изображение-4

Фото: 120.su

Викас опубликовал изображение в своих социальных сетях и выразил мнение, что ничего не мешало героине картины Леонардо да Винчи любить индийскую кухню. К слову, комментаторам также пришлась по вкусу такая коллаборация.

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# Искусственный интеллект # калейдоскоп # Фотофакт

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