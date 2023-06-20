Мона Лиза любила индийскую кухню? Искусственный интеллект создал очередное интересное изображение

Многие любят использовать искусственный интеллект, чтобы за считаные секунды создавать новые интересные изображения на основе старых. Лучшие из работ активно распространяются в Сети.

Фото: 120.su

Как, например, это изображение Моны Лизы. Его с помощью искусственного интеллекта создал индийский шеф-повар Викас Ханна. Ресторатору было интересно увидеть героиню известной картины, которая пробует индийскую еду, пишет The Indian Express. Изображение получилось весьма реалистичным – Мона Лиза сидит за столом, заставленным разными блюдами.