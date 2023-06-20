Мона Лиза любила индийскую кухню? Искусственный интеллект создал очередное интересное изображение

Многие любят использовать искусственный интеллект, чтобы за считаные секунды создавать новые интересные изображения на основе старых. Лучшие из работ активно распространяются в Сети.
Многие любят использовать искусственный интеллект, чтобы за считаные секунды создавать новые интересные изображения на основе старых. Лучшие из работ активно распространяются в Сети.
Фото: 120.su
Как, например, это изображение Моны Лизы. Его с помощью искусственного интеллекта создал индийский шеф-повар Викас Ханна. Ресторатору было интересно увидеть героиню известной картины, которая пробует индийскую еду, пишет The Indian Express. Изображение получилось весьма реалистичным – Мона Лиза сидит за столом, заставленным разными блюдами.
Фото: 120.su
Викас опубликовал изображение в своих социальных сетях и выразил мнение, что ничего не мешало героине картины Леонардо да Винчи любить индийскую кухню. К слову, комментаторам также пришлась по вкусу такая коллаборация.
Читайте также:
Студент съел инсталляцию из банана и скотча стоимостью 120 тысяч долларов, потому что проголодался
В этой комнате можно услышать собственное дыхание и звук поворота головы. Люди бегут из неё в первые секунды
Картофель может помочь похудеть. Как его нужно есть, чтобы сработало?