Прямой эфир

19 июня День наблюдения за облаками. Чем ещё известна эта дата?

19 июня 2023 06:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 19 июня, Всемирный день детского футбола. Секрет популярности футбола в его простоте и универсальности – в него можно играть где угодно и чем угодно.

19 июня День наблюдения за облаками. Чем ещё известна эта дата?-1

Этот вид спорта еще и учит детей дружбе, развивает физическую культуру и силу воли. Благодаря занятиям футболом ребенок научится быстрее вырабатывать решение, мыслить, прогнозировать поведение мяча и игроков. Юные футболисты постигают основы взаимопомощи, учатся ответственности как за свои действия, так и за действия команды.

Подробности в видеоматериале

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?
18 июня 2023 16:00

Неэффективно и опасно. Почему никогда не следует делать базовый загар перед отпуском?

16 июня Международный день морской черепахи. Чем ещё известна эта дата?
16 июня 2023 07:13

16 июня Международный день морской черепахи. Чем ещё известна эта дата?

15 июня – Международный день прогулки. Чем ещё известна эта дата?
15 июня 2023 06:58

15 июня – Международный день прогулки. Чем ещё известна эта дата?