19 июня День наблюдения за облаками. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 19 июня, Всемирный день детского футбола. Секрет популярности футбола в его простоте и универсальности – в него можно играть где угодно и чем угодно.
Сегодня, 19 июня, Всемирный день детского футбола. Секрет популярности футбола в его простоте и универсальности – в него можно играть где угодно и чем угодно.
Этот вид спорта еще и учит детей дружбе, развивает физическую культуру и силу воли. Благодаря занятиям футболом ребенок научится быстрее вырабатывать решение, мыслить, прогнозировать поведение мяча и игроков. Юные футболисты постигают основы взаимопомощи, учатся ответственности как за свои действия, так и за действия команды.
Подробности в видеоматериале.