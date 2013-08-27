Молодой человек публично сделал девушке предложение, а она в ответ избила его гитарой

Новости ОАЭ. Этот видеоролик, вероятно, станет новым хитом Интернета. Видео снято в одном из торговых центров Дубая. Молодой человек решил, что предложение, сделанное в присутствии многочисленных покупателей, сразит возлюбленную наповал.

Вот в окружении группы музыкантов он рассказывает в микрофон, как он сильно любит девушку, читает стихи. Заметно нервничая, парень становится на колено, однако девушка умоляет его встать.

Молодой человек:

Ты станешь моей женой?



Девушка:

Ты что? Все смотрят, прекрати!

Предложение сразило. Правда, не девушку. Она равнодушно выхватила из рук музыкантов маленькую гитару – укулеле и ударила ей молодого человека. Удар был настолько сильным, что парень упал на пол. Такой сценарий развития событий явно его не обрадовал.

Молодые люди, которые всё ещё намерены сделать публичное предложение своей возлюбленной, после просмотра видео, наверняка, задумаются. Хотя, британское издание The Daily Mail, указывая на тот факт, что на игрушечном поезде, появляющемся в кадре, виден слоган: «Все не так уж сладко» не исключает, что ролик может быть вирусной рекламой.

К слову, в белорусских ЗАГСах сейчас настоящий свадебный бум, он всегда начинается в середине июля и длится до самого бабьего лета. Белорусы креативят на славу. В прошлом году, например, молодожёны освоили новый вид транспорта. Теперь новобрачные добираются до места регистрации брака не только на привычных легковушках, кабриолетах или лимузинах, но и на эвакуаторах. Выбор такого необычного средства передвижения для свадебного кортежа новобрачный Евгений считает абсолютно естественным. Он уже несколько лет работает водителем эвакуатора. Теперь на его счету не только десятки вырученных авто, но и вывезенная из незамужней жизни невеста.