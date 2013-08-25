Участники из 8 стран борются за победу вокальном конкурсе "ХОРоШОУ"

Новый сезон 2013 года телеканал СТВ открывает Международным музыкальным проектом "ХОРоШОУ". Участниками являются хоры из Беларуси, России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Сербии и Франции. 8 хоров уже встретились на одной сцене и представили песенную культуру своей страны и сразились в мастерстве хорового исполнения музыкальных композиций, передает портал "Деловой Минск"



В рамках шоу уже состоялось 2 больших концерта (два полуфинала) и сегодня в столичном Дворце спорта состоится финальное шоу, по результатам которого определится победитель проекта "ХОРоШОУ".



Оценивает выступление музыкальных коллективов международное жюри. Телеканал СТВ пригласил в качестве компетентного жюри победительницу "Евровидения 2007" из Серби Марию Шерифович, популярную Французскую исполнительницу Desireless, Сергея Скачкова, Николая Гнатюка, Инну Афанасьеву, "Червоные гитары", Sasha Song и др. Кстати, на финальном шоу проекта "ХОРоШОУ" зрители услышат и их песни.





Конкурсное соревнование хоров состояло из 3-х этапов, в ходе которых участники должны были проявить не только свои вокальные данные, но и продемонстрировать общий уровень знаний, эрудицию, смекалку и творческую фантазию.



Конкурсное соревнование в финале которое состоится 22 августа 2013 г. пройдет по схеме полуфинала (3 этапа: викторина, песня на языке соседа, выступление хора).



Если Вы желаете побывать на съемках финала проекта "ХОРоШОУ" присылайте свои коллективные заявки (от имени 10 человек и более) для получения бесплатных пригласительных на концерт. Заявки принимаются по электронной почте: info@ctv.by В письме указывайте количество человек и мобильный номер контактного лица.



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