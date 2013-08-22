Телеканал СТВ снимает проект «ХОРоШОУ»

Два дня подряд в минском Дворце спорта проходят съемки международного музыкального проекта телеканала СТВ «ХОРоШОУ». Основная задумка шоу заключается в следующем: 8 хоров встречаются на одной сцене, чтобы представить песенную культуру своей страны и сразиться в мастерстве хорового исполнения музыкальных композиций.

За два дня состоялось два полуфинала, в каждом из которых между собой соревновались по 4 хора. По итогам первого конкурсного дня победу одержали представители Беларуси и Литвы, а во втором – Украина и Эстония.

Сегодня четыре страны выступят в финале, где определится лучший хор. Самые большие шансы на победу у представителей Украины. Во вчерашнем полуфинале они удивили не только членов жюри, но и всех зрителей, сидевших в зале. Особенно порадовало их последнее выступление, где ребята исполнили попурри из популярных хитов современности.

Отдельно отметить хотелось бы хор из Сербии Viva Vox, который был один из основных претендентов на победу, но по велению некоторых некомпетентных членов жюри, оказались за бортом финальной битвы. Их каждое выступление зрители сопровождали бурными овациями, а после исполнения песни Du hast группы RAMMSTEIN зал пришлось успокаивать еще несколько минут, чтобы можно было продолжить съемки.

В рамках каждого из дней своими выступлениями радовали не только участники проекта, но также и члены жюри. На сцене можно было наблюдать выступления Саши Song, Марии Шерифович, участника группы Земляне и т.д. Отдельную благодарность стоит высказать белорусской певице Инне Афанасьевой, которая действительно относится с большим уважением к своему делу и зрителям. Она одна из немногих артистов, кто перед своим выходом на сцену переоделась в сценический костюм. Другие же артисты позволяли себе петь в потрепанных джинсах и майках. Видимо, только приехали с дачи.

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