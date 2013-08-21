21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный музыкальный проект "ХОРоШОУ" откроет новый сезон на телеканале СТВ, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ЗАО "Столичное телевидение" Анастасия Савицкая.



В проекте примут участие хоры из Беларуси, России, Украины, Литвы, Эстонии, Польши, Сербии и Франции. Оценивать выступление музыкальных коллективов будет международное жюри, в состав которого, в частности, входят победительница "Евровидения-2007" Мария Шерифович из Сербии, популярная французская исполнительница Desireless, лидер "Червоных гитар" Северин Краевский. Зрители услышат также их песни.



Шоу состоит из трех больших концертов - два полуфинала и финала, по результатам которого определится победитель проекта. В каждом полуфинале примут участие четыре хора и будут определены победители, которые получат путевку в финал. Составы полуфиналов определятся жеребьевкой.



В конкурсных соревнованиях участникам нужно будет проявить не только вокальные данные, но и продемонстрировать эрудицию, смекалку и творческую фантазию. По результатам трех этапов два хора из полуфинала выйдут в финал. Таким образом, в финале шоу встречаются два хора, один из которых, по результатам оценок жюри, становится победителем проекта. Соревнование в финале пройдет по схеме полуфинала в три этапа.



Беларусь на проекте представит молодой белорусский хор "Medley", который образовался в Минске в нынешнем году. Коллектив состоит из солистов- вокалистов, любителей хорового пения, а также битбоксера. Участники хора поют без инструментального сопровождения. Коллектив не придерживается конкретного музыкального направления, поскольку поддается влиянию различных стилей, среди которых поп-музыка, рок, хип-хоп, регги. "Medley" делает кавер-версии на песни популярных исполнителей, а также представляет музыку собственного сочинения.



Полуфиналы проекта можно увидеть в эфире телеканала СТВ 14 и 21 сентября. Финал шоу состоится 28 сентября. В промежутках между тремя концертами телеканал покажет также дневники проекта.



Ведущие шоу - Антон Мартыненко и Илона Броневицкая.

http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Mezhdunarodnyj-muzykalnyj-proekt-XORoShOU-otkroet-novyj-sezon-na-telekanale-STV_i_644377.html