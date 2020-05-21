Очень похожи на отца. Посмотрите, какими выросли дети Сергея Бодрова

Вот уже 20 лет прошло с момента выхода на экраны фильма «Брат 2» с Сергеем Бодровым в главной роли. Через два года после премьеры кинокартины актёр оказался в горах во время схода ледника. И до сих пор, по официальным данным, Бодров числится пропавшим без вести. У актёра остались жена и двое детей. Несколько лет назад Светлана впервые согласилась на подробное интервью. Бодрова известна как администратор программы «Взгляд». В 1997 году команда программы поехала на Кубу, Светлане было предложено отдохнуть там же.

Фото: страница в соцсети Facebook

Именно на Кубе произошла судьбоносная встреча с Сергеем Бодровым. Пара разговорилась и с того момента практически не расставалась. Как рассказала Светлана порталу Colta.ru, ей всегда нравилось всё, что делал Бодров, поскольку они были «на одной волне». «Я его поддерживала во всём этом. И всегда и во всём им гордилась. Помню, когда он диссертацию защищал, я вышла и говорю ему: «Я тобой, как родиной своей, горжусь, Серёга!» А ему там в комиссии говорят: «Жена на вас так смотрела! Невероятно...» А я просто каждую секунду понимала, какое мне выпало счастье: какой невероятно глубокий и талантливый человек рядом со мной», – призналась Бодрова.

Фото: instagram.com/new_zvezd_1

В 1998 году у супругов родилась дочь Ольга. А в 2002 году, буквально за месяц до трагедии, – сын Александр. Светлана очень сожалеет, что дети так мало знали отца, ведь он мог бы многому их научить. По словам Бодровой, Александр очень похож на папу, даже характер движений у них почти одинаковый. А Ольга захотела пойти по стопам отца и поступила в ГИТИС.

Фото: страница в «Вконтакте»

Светлана накануне поступления дочери очень волновалась. Сын в то время катался на байдарках в лагере, так что Бодрова находилась дома одна и ждала звонка Ольги. Когда она позвонила и сказала, что благополучно поступила в ГИТИС, Светлана не смогла сдержать слёз.

Фото: instagram.com/olyabodrova

В этом году Ольга уже заканчивает институт. Теперь девушке предстоит строить свою профессиональную карьеру. Первый шаг в кинематографе уже сделан – Сергей Бодров-старший пригласил внучку сыграть небольшую роль в фильме «Калашников».

Фото: instagram.com/olyabodrova

Про Александра информации меньше, чем про его сестру. Пару месяцев назад стало известно, что парень пробует себя в роли рэпера. Бодров взял псевдоним Simple Саня и уже записал два трека.

Фото: страница в «Вконтакте»