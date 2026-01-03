Мокрый снег, порывистый ветер и метель – прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели республика будет находиться под влиянием атмосферных фронтов. Во многих районах ожидается снег и мокрый снег. Дискомфорта добавят порывистый ветер и метель. Температура воздуха минимальная ночью от -1 до -9. Максимальная днем от 0 до -7.

В дальнейшем осадки будут отмечаться местами по стране, в основном в виде снега. При этом в республику будут поступать холодные арктические воздушные массы и температурный фон будет понижаться.

Температура воздуха минимальная ночью от -6 до -14. При прояснениях усиление морозов до минус 15-20. Максимальное днем от -3 до -12. К концу недели ожидается смещение фронтальных разделов, в результате чего время от времени будут идти осадки в основном в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха минимальная ночью от -3 до -12, местами до минус 13-17. Максимальное днем – от 0 до -7.

Подробный прогноз по областям страны: