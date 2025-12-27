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В Париже +5, а в Риге +2 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

27 декабря 2025 17:03
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей – узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже +5, а в Риге +2 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +5 градусов. В Вене +2, без осадков, переменная облачность. В Риме ожидается +11, малооблачно. В Мадриде также +11, переменная облачность без осадков.

В Париже +5, а в Риге +2 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-4

В Болгарии, в столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут 0. Облачно с прояснениями без существенных осадков. В турецкой столице Анкаре столбики термометров покажут -1, облачно с прояснениями, без существенных осадков. +12 будет отмечено в Афинах. Там малооблачно и без осадков.

В Париже +5, а в Риге +2 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю-6

Перенесем в Прибалтику. В Риге ожидается до +2 в дневные часы. Возможны небольшие кратковременные осадки в виде мокрого снега или дождя. В Вильнюсе -2, без существенных осадков, облачно с прояснениями. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +2. Небольшие кратковременные осадки, облачно с прояснениями. -1 в Киеве, временами снег и мокрый снег, облачно. В Москве -7 градусов, ожидается снег, облачно.

# Погода

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