В Париже +5, а в Риге +2 с мокрым снегом – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей – узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Средний температурный показатель в Париже составит +5 градусов. В Вене +2, без осадков, переменная облачность. В Риме ожидается +11, малооблачно. В Мадриде также +11, переменная облачность без осадков.

В Болгарии, в столице Софии в дневные часы столбики термометров покажут 0. Облачно с прояснениями без существенных осадков. В турецкой столице Анкаре столбики термометров покажут -1, облачно с прояснениями, без существенных осадков. +12 будет отмечено в Афинах. Там малооблачно и без осадков.