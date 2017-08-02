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«Мои любимые фотожабы»: Лолита иронично ответила на негативные комментарии о своем комбинезоне

02 августа 2017 15:01
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Новости России. Певица Лолита более десяти лет назад была ведущей телепрограммы «Без комплексов». Глядя на исполнительницу, ее клипы и по выступления по праву можно сказать, что она оправдывает название передачи, лицом которой она была. По словам певицы, это была очень ответственная роль.

«Я старалась не причинять боль» – здесь подробнее

На днях Лолита снова продемонстрировала миру свою незакомплексованность и чувство юмора, став героиней заголовков большинства СМИ. Мы собрали в одном материале информацию о том, что случилось и как отреагировали зрители и сама певица на инцидент. 

Что произошло? 

На закрытии фестиваля «Жара», который проходил в Баку, Лолита произвела фурор. Она появилась на сцене в обтягивающем комбинезоне, принт которого был похож на имитацию татуировки на теле. В подобных нарядах ранее были замечены Бейонсе, Белла Хадид, Майли Сайрус, Дженнифер Лопес. Однако выбор российской певицы вызвал шквал негативных комментариев в адрес Лолиты. 

«Мои любимые фотожабы»: Лолита иронично ответила на негативные комментарии о своем комбинезоне -1

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Это не единственный модный провал за последнюю неделю. Певица Рианна пришла на встречу с президентом Франции в бесформенном пиджаке, из-за чего была раскритикована – здесь подробнее

Как отреагировали соцсети?
 
Лолита моментально стала героиней мемов и фотожаб. Их число приближалось к количеству мемов на Николаса Кейджа, который в конце июля приехал в Казахстан и стал звездой сети (смотреть здесь). Певицу изображают в виде полубога Мауи из мультфильма «Моана», называют ее русской Бейонсе, героиней Титаника. 

Некоторые писали, что наряд певице не идет, что она испортила им свою фигуру и что от ее модных экспериментов все шокированы. 

А многие девушки поддержали ее: «В чем бы не была Лолита, хоть голой выйдет. К ней отношение не изменится. Я ее люблю».

«Вы прекрасны! Вот я смотрю и вижу только красоту. Пробую еще раз. Вглядываюсь в фото снова и снова и не пойму этих людей. Не вижу я в ней уродства, мерзости, отнюдь! Вроде смешной комбез, но как чертовски хорошо сидит». 

Как отреагировала Лолита? 

Сама Лолита иронично отнеслась к такому информационному поводу, выложила на своих страницах в соцсетях несколько мемов с собой в главной роли и подписала их так: «Мои любимые фотожабы))!! Призываю всех женщин не 0 размера, хоть раз себя порадовать улыбкой!». 

«Мои любимые фотожабы»: Лолита иронично ответила на негативные комментарии о своем комбинезоне -4

Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

«А вот любимый вами фотошоп))» 

«Мои любимые фотожабы»: Лолита иронично ответила на негативные комментарии о своем комбинезоне -7

Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

«Мать прикрывает сына)!» 

«Мои любимые фотожабы»: Лолита иронично ответила на негативные комментарии о своем комбинезоне -10

Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya

«Больше, чем зритель, меня никто не любил»: Лолита отвечает на «Простые вопросы» – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп # Лолита

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