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Лолита о клипе «На Титанике»: Шнур уехал, «лабутены» остались

13 декабря 2016 20:35
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Лолита Милявская, певица, актриса, телеведущая в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Лолита, позвольте вот о песне, которую теперь поёте Вы…

Лолита Милявская:
«На Титанике»…

Вот смотрите, я пытался выяснить сам, у меня не получилось, хочу задать Вам вопрос. В начале клипа Вы снимаете туфли, явно «лабутены», а говорите: «Снимаю батики». Что такое батик?

Лолита Милявская:
Вы знаете, могу сказать, что, когда автор прислал мне эту песню, там так и было: «Снимаю батики».

Я сначала, как женщина невежественная, честно, подумала про батик.

То есть, рисунок. Я поняла, что он поёт, как бы, сленговано, это – его сленг. И я не стала его менять, потому что, однозначно, вся страна, кроме меня, Милявской, которая думала, что это – про художественное творчество на шёлке, поняла, что это снимают «батики».

Поэтому Вы в начале бросаете «лабутены».

Лолита Милявская:
«Лабутены», да.

Там, в этом смысле – Шнур уехал, «лабутены» остались.

А Вы эту историю придумали, что  у вас там клуб анонимных алкоголиков? Или что?

Лолита Милявская:
Фактически, да. Вы правильно прочли, потому что придумал историю Лёня Колосовский. Я не пишу песен. Не сочиняю ни музыку, ни текст.

Но истории Вы сами подсказываете?

Лолита Милявская:
Я ничего не подсказываю.

Я, вообще, не покупаю песен, которые «написаны специально для Вас».

Потому что мне присылают: «Мы специально для Вас!»… Либо какое-то нытьё (как мой друг Макс Галкин говорит: «Радио Суицид»): «Я бросилась в окно, я хочу, чтобы ты тоже сдох, я вены себе порезала и воскресла на девятый день, и отрезала тебе». Либо: «Я уехала в Монте-Карло, я напилась там виски».

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Звезды # Лолита

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