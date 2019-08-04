Прямой эфир

Полутораметровая чернопёрая акула укусила поймавшего её рыбака

04 августа 2019 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США полутораметровая акула укусила поймавшего её рыбака за ногу.

Как сообщает Virginian-Pilot, несколько мужчин рыбачили в открытом море. В какой-то момент на крючок попалась чернопёрая акула. Обрадовавшиеся мужчины почти втащили хрящевую рыбу на судно, когда она укусила за ногу одного из них.

Находившимся на борту людям удалось освободить ногу пострадавшего от челюстей акулы. После этого капитану судна помогли продезинфицировать рану. На суше мужчина обратился за квалифицированной медпомощью.

Полутораметровая чернопёрая акула укусила поймавшего её рыбака-1

Фото: facebook.com/rick.caton.319

Акула была заморожена, позже мужчины планируют её приготовить и, как они шутят, укусить в ответ.

Некоторое время назад в Южной Австралии на подводного фотографа напала трёхметровая белая акула.

Жуткие фото можно посмотреть здесь.

# Нападение акулы # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Маму постоянно принимают за девушку сына. Женщина, которой за 40, раскрыла свой секрет
03 августа 2019 15:19

Маму постоянно принимают за девушку сына. Женщина, которой за 40, раскрыла свой секрет

Меган Маркл – 38. Как менялась супруга принца Гарри и самая «скандальная» персона королевской семьи
03 августа 2019 13:32

Меган Маркл – 38. Как менялась супруга принца Гарри и самая «скандальная» персона королевской семьи

Год без спорта. Чем занимается Дарья Домрачева после завершения карьеры
02 августа 2019 16:05

Год без спорта. Чем занимается Дарья Домрачева после завершения карьеры