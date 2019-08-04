Полутораметровая чернопёрая акула укусила поймавшего её рыбака

Новости США. В США полутораметровая акула укусила поймавшего её рыбака за ногу.

Как сообщает Virginian-Pilot, несколько мужчин рыбачили в открытом море. В какой-то момент на крючок попалась чернопёрая акула. Обрадовавшиеся мужчины почти втащили хрящевую рыбу на судно, когда она укусила за ногу одного из них.

Находившимся на борту людям удалось освободить ногу пострадавшего от челюстей акулы. После этого капитану судна помогли продезинфицировать рану. На суше мужчина обратился за квалифицированной медпомощью.