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Маму постоянно принимают за девушку сына. Женщина, которой за 40, раскрыла свой секрет

03 августа 2019 15:19
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Фотографиями своей невероятно молодой мамы поделился 22-летний житель Лос-Анджелеса. Женщину постоянно принимают за его девушку.

По информации Daily Mail, тысячи людей были поражены внешностью женщины, которой уже за 40.

Маму постоянно принимают за девушку сына. Женщина, которой за 40, раскрыла свой секрет -1

Фото: instagram.com/jhnguyeners

Вьетнамец Джонатан, который живет в Лос-Анджелесе, показал фото своей матери, которая бросила вызов своему возрасту. Парень признается, что на маму заглядываются даже его ровесники. Интернет-пользователи сначала удивились, узнав, что женщина на фото – не девушка или сестра, а мама, а затем пожелали узнать секреты ее молодости.

Маму постоянно принимают за девушку сына. Женщина, которой за 40, раскрыла свой секрет -4

Фото: instagram.com/jhnguyeners

Молодой человек признается, что хорошо выглядеть маме помогают ежедневные физические упражнения, правильный рацион – например, женщина старается не есть термически обработанные продукты, а заменяет их разнообразными фруктами, также у мамы есть уходовая процедура за кожей, о которой сын не слишком осведомлен.

Маму постоянно принимают за девушку сына. Женщина, которой за 40, раскрыла свой секрет -7

Фото: instagram.com/jhnguyeners

Взгляните сами. Такие женщины по-настоящему вдохновляют – вот еще один пример.

Ей действительно пятьдесят? У этой женщины фигура лучше, чем была в 35 лет (смотрите здесь).

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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