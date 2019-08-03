Маму постоянно принимают за девушку сына. Женщина, которой за 40, раскрыла свой секрет

Фотографиями своей невероятно молодой мамы поделился 22-летний житель Лос-Анджелеса. Женщину постоянно принимают за его девушку. По информации Daily Mail, тысячи людей были поражены внешностью женщины, которой уже за 40.

Фото: instagram.com/jhnguyeners

Вьетнамец Джонатан, который живет в Лос-Анджелесе, показал фото своей матери, которая бросила вызов своему возрасту. Парень признается, что на маму заглядываются даже его ровесники. Интернет-пользователи сначала удивились, узнав, что женщина на фото – не девушка или сестра, а мама, а затем пожелали узнать секреты ее молодости.

Фото: instagram.com/jhnguyeners

Молодой человек признается, что хорошо выглядеть маме помогают ежедневные физические упражнения, правильный рацион – например, женщина старается не есть термически обработанные продукты, а заменяет их разнообразными фруктами, также у мамы есть уходовая процедура за кожей, о которой сын не слишком осведомлен.

Фото: instagram.com/jhnguyeners