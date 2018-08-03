Модель Zombie Boy покончил с собой. О смерти друга скорбит Леди Гага

Новости Канады. Модель Zombie Boy (Рик Дженест) покончил с собой.
Об этом сообщает Radio Canada со ссылкой на полицию. Рику Дженесту было 32 года.
Молодой человек стал известен после клипа Леди Гаги, после этого к нему пришла популярность – он стал чаще сниматься в фотосессиях и участвовать в показах.
Он также стал мировым рекордсменом по количеству татуировок – они составляли 90% его тела.
Что известно о Zombie Boy (читать далее).
Фото: twitter.com/ladygaga
Леди Гага отметила, что очень опустошена самоубийством друга. Она написала несколько постов в Twitter.
Леди Гага:
Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть стигму, из-за которой мы не можем говорить об этом открыто. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга.
Певица посоветовала тем, кому сейчас плохо, не ждать и поскорее обратиться за помощью.