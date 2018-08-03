Модель Zombie Boy покончил с собой. О смерти друга скорбит Леди Гага

Новости Канады. Модель Zombie Boy (Рик Дженест) покончил с собой.

Об этом сообщает Radio Canada со ссылкой на полицию. Рику Дженесту было 32 года.

Молодой человек стал известен после клипа Леди Гаги, после этого к нему пришла популярность – он стал чаще сниматься в фотосессиях и участвовать в показах.

Он также стал мировым рекордсменом по количеству татуировок – они составляли 90% его тела.