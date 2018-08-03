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Модель Zombie Boy покончил с собой. О смерти друга скорбит Леди Гага

03 августа 2018 16:15
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Новости Канады. Модель Zombie Boy (Рик Дженест) покончил с собой.

Об этом сообщает Radio Canada со ссылкой на полицию. Рику Дженесту было 32 года.

Молодой человек стал известен после клипа Леди Гаги, после этого к нему пришла популярность – он стал чаще сниматься в фотосессиях и участвовать в показах.

Он также стал мировым рекордсменом по количеству татуировок – они составляли 90% его тела.

Что известно о Zombie Boy (читать далее).

Модель Zombie Boy покончил с собой. О смерти друга скорбит Леди Гага-1

Фото: twitter.com/ladygaga

Леди Гага отметила, что очень опустошена самоубийством друга. Она написала несколько постов в Twitter.

Леди Гага:
Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру, вывести психическое здоровье на первый план и стереть стигму, из-за которой мы не можем говорить об этом открыто. Если вы страдаете, позвоните другу или семье сегодня. Мы должны спасти друг друга.

Певица посоветовала тем, кому сейчас плохо, не ждать и поскорее обратиться за помощью. 

# Некролог # калейдоскоп # Леди Гага # Фотофакт

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