Фотофакт: на парад в Нью-Йорке собрались больше трех тысяч русалок

Новости США. 17 июня в Нью-Йорке прошел ежегодный «Парад русалок». Мероприятие проводится уже в 35 раз. На нынешнее шествие в костюмах русалок, тритонов, пиратов и других морских существ пришли более 3 тысяч человек. «Парад русалок» ознаменовывает собой начало пляжного сезона – фестиваль проходит в Бруклине на самом берегу океана.

Во время нынешнего мероприятия все время шел дождь, но парад не был отменен. Участники морского шествия даже заявили, что чувствуют себя в своей стихии.

Мы собрали в одном материале фотографии участников «Парада русалок», которые они публиковали в своих социальных сетях.

В мире проходят самые разнообразные фестивали.