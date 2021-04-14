Многодетная мама решила сэкономить и шьёт наряды из занавесок. Посмотрите, какие винтажные платья у неё получаются

Женщина обожает моду 50-х, но ей не хотелось платить за винтажные платья в магазине. Вместо этого она купила простыни, скатерти и даже занавески в секонд-хендах и сама шила одежду. Посмотрите, какие наряды у нее получаются.

Как сообщает Metro, до этого Рози Чендлер никогда не занималась шитьем, но в шкафу стояла швейная машинка, поэтому женщина посмотрела десятки обучающих видео на YouTube и приступила к делу.

Англичанка вооружилась винтажными выкройками и начала создавать образы. Теперь мама четырех детей шьет одежду для всей семьи, и ей нравится, что это экономит деньги, а также является более экологичным.