Многодетная мама решила сэкономить и шьёт наряды из занавесок. Посмотрите, какие винтажные платья у неё получаются

Женщина обожает моду 50-х, но ей не хотелось платить за винтажные платья в магазине. Вместо этого она купила простыни, скатерти и даже занавески в секонд-хендах и сама шила одежду. Посмотрите, какие наряды у нее получаются.
Женщина обожает моду 50-х, но ей не хотелось платить за винтажные платья в магазине. Вместо этого она купила простыни, скатерти и даже занавески в секонд-хендах и сама шила одежду. Посмотрите, какие наряды у нее получаются.
Фото: Kennedy News and Media
Как сообщает Metro, до этого Рози Чендлер никогда не занималась шитьем, но в шкафу стояла швейная машинка, поэтому женщина посмотрела десятки обучающих видео на YouTube и приступила к делу.
Англичанка вооружилась винтажными выкройками и начала создавать образы. Теперь мама четырех детей шьет одежду для всей семьи, и ей нравится, что это экономит деньги, а также является более экологичным.
Фото: Kennedy News and Media
Рози Чендлер сказала: «Домохозяйка – это действительно тяжелая работа. Я очень скучаю по дням работы в офисах, куда можно нарядиться. В повседневной жизни я чаще всего ношу платья – либо я их сшила, либо купила в благотворительных магазинах. Мне нравится мода середины XX века».
Фото: Kennedy News and Media
Женщину вдохновила подруга, которая руководила местной швейной группой, и посоветовала ей тоже попробовать. Рози добавила: «Я решилась и с тех пор просто училась по видео на YouTube».
«Когда простынь в секонд-хенде стоит два с половиной доллара, ты не волнуешься, что можешь ее испортить. Другое дело – заплатить 15 долларов за метр ткани».
Фото: Kennedy News and Media
Домохозяйка сшила для мужа шорты из бежевых штор от IKEA, платье из голубых фланелевых простыней и из пододеяльника с цветочным рисунком.
А этот 75-летний дедушка копирует наряды знаменитостей, и получается очень похоже. Оцените сами – смотреть фото здесь.