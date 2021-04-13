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Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?

13 апреля 2021 14:32
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Актриса Мария Порошина впервые показала свою семью. Женщина рассказала об отце и детях. Мария многодетная мама, у нее четыре дочки и двухлетний сын.

Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»   

Оказывается, что отец Порошиной, Михаил Иванович, в прошлом тоже артист, он выступал в известном ансамбле «Березка», сообщили в программе «Когда все дома». Его родители не были связаны со сценой. Дедушка Марии работал преподавателем, а позже стал председателем местного колхоза, а бабушка была учителем литературы.  

Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»  

Старшая дочь Полина родилась, когда актриса была в браке с Гошей Куценко. Сейчас ей уже 25 лет. Девушка пошла по стопам родителей и стала актрисой. В основном Полина играет на театральной сцене, но иногда появляется в кино. Последней такой работой стала роль в короткометражном фильме «Дичь».  

Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»

15-летняя Серафима родилась уже от второго мужа Марии Порошиной Ильи Древнова, с которым они прожили в браке до 2018 года. Девочка увлекается изучением корейского языка, живописью, модой и техниками макияжа.  

Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»  

Аграфена, или Груня, как ласково называют девочку родные, учится в школе. 11-летняя Аграфена рассказала, что старается максимально уделить внимание каждому предмету в школе, ведь рано или поздно что-то может пригодиться в жизни.  

Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»   

Младшие дети Марии Порошиной не были за столом вместе с родственниками  уж очень сложно малышам долго усидеть на одном месте. Дочке Глафире сейчас пять лет, а младшему сыну Андрею всего два годика. Об отце мальчика актриса не рассказывает.  

Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?-16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»  

Отец актрисы возлагает надежды на единственного внука. Михаил Иванович мечтает, как вместе с мальчиком будет «крутить колеса девочкам это неинтересно».  

Недавно звезда фильма «Один дома» впервые стал отцом. Почему все так активно обсуждают имя младенца – читайте здесь.  

# Звезды # калейдоскоп # Мария Порошина # Гоша Куценко # Фотофакт

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