Актриса Мария Порошина впервые показала семью. Чем занимаются дети актрисы?

Актриса Мария Порошина впервые показала свою семью. Женщина рассказала об отце и детях. Мария – многодетная мама, у нее четыре дочки и двухлетний сын.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»

Оказывается, что отец Порошиной, Михаил Иванович, в прошлом – тоже артист, он выступал в известном ансамбле «Березка», сообщили в программе «Когда все дома». Его родители не были связаны со сценой. Дедушка Марии работал преподавателем, а позже стал председателем местного колхоза, а бабушка была учителем литературы.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»

Старшая дочь Полина родилась, когда актриса была в браке с Гошей Куценко. Сейчас ей уже 25 лет. Девушка пошла по стопам родителей и стала актрисой. В основном Полина играет на театральной сцене, но иногда появляется в кино. Последней такой работой стала роль в короткометражном фильме «Дичь».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»

15-летняя Серафима родилась уже от второго мужа Марии Порошиной Ильи Древнова, с которым они прожили в браке до 2018 года. Девочка увлекается изучением корейского языка, живописью, модой и техниками макияжа.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»

Аграфена, или Груня, как ласково называют девочку родные, учится в школе. 11-летняя Аграфена рассказала, что старается максимально уделить внимание каждому предмету в школе, ведь рано или поздно что-то может пригодиться в жизни.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»

Младшие дети Марии Порошиной не были за столом вместе с родственниками – уж очень сложно малышам долго усидеть на одном месте. Дочке Глафире сейчас пять лет, а младшему сыну Андрею всего два годика. Об отце мальчика актриса не рассказывает.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «Россия 1»