Дожди по всей стране. Какой будет погода в Беларуси до конца недели?

Новости Беларуси. Синоптики сообщают, что до конца недели по всей территории Беларуси пройдут дожди, сохранится тепло.

Как сообщает Белгидромет, уже в среду почти во всех областях ожидаются осадки. Дождя не будет только в Могилеве и Гомеле. Ночью в западной части будет северный ветер, местами порывистый до 13 м/с. На остальной части территории страны – юго-восточный умеренный. Максимальная температура ночью – в Витебской области, +9 °C…+11 °C, минимальная – в Гродненской и Брестской областях, +2 °C…+4 °C. Днем столбик термометра прогреется от +3 °C до +16 °C. Самая высокая температура ожидается в Гомельской области.

В четверг 15 апреля также будут идти дожди. Ночью похолодает – +2 °C…+9 °C, будет преобладать северный ветер. Днем во всех регионах ожидается дождь и местами порывистый ветер до 14 м/с. Температура – от 7 °C до 13 °C, на юге Беларуси воздух прогреется до +15 °C.

В пятницу в Беларусь могут прийти первые грозы. Такое явление ожидается в Гомельской области, вероятность 50 %. Ночью возможны дожди, ветер северный, умеренный. Минимальная температура – +4 °C…+6 °C, максимальная – +7 °C…+9 °C. Днем холоднее всего в Бресте – +9 °C…+11 °C. Самая высокая температура ожидается на востоке страны – до +15 °C.

17 апреля сохранится дождливая погода. В Могилевской области вероятны грозы. Только в Гомельском регионе осадков не прогнозируется. Ветер ночью северо-восточный, температура воздуха – +6 °C…+11 °C. Днем ветер изменится на восточный, местами с порывами до 13 м/с. Воздух прогреется до +12 °C…+15 °C, по югу страны до +17 °C.

В воскресенье наконец-то уйдут дожди. Осадки прогнозируются только в Брестской области. Температура ночью составит +6 °C…+9 °C, ветер восточный, умеренный. Днем ожидается теплая сухая погода. Средняя температура по стране – +12 °C…+14 °C, в некоторых регионах воздух прогреется до +16 °C.