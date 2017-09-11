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Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра: ураган «Ирма» пронесся по Флориде

11 сентября 2017 14:20
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Новости Беларуси. Жертвами урагана «Ирма» в США стали уже более 20 человек. Вероятнее всего, трагический список будет расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лупило» так, что, казалось, вынесет окна: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями (подробности).

Основной удар стихии пришелся на американскую Флориду. Более трех миллионов потребителей остались без света, и устранить неполадки пока не получается.

«Мы проснулись сегодня все в одной комнате, самой безопасной на наш взгляд»: как пережила ураган семья Максима Мирного (подробности).

Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра: ураган «Ирма» пронесся по Флориде-1

«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах очевидцев (подробности).

Город Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра.

Несколько дней идет эвакуация. Порядка 70 тысяч жителей перебрались во временные убежища, однако еще примерно шесть миллионов человек (более четверти всего населения штата) нуждаются в помощи.

# Ураганы # Фотофакт

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