Майами практически полностью ушел под воду, ее уровень превышает уже 2 метра: ураган «Ирма» пронесся по Флориде

Новости Беларуси. Жертвами урагана «Ирма» в США стали уже более 20 человек. Вероятнее всего, трагический список будет расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лупило» так, что, казалось, вынесет окна: муж Наташи Королевой вел дневник урагана «Ирма» из Майями (подробности).

Основной удар стихии пришелся на американскую Флориду. Более трех миллионов потребителей остались без света, и устранить неполадки пока не получается.