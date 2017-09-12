Последствия урагана «Ирма» в 20 фотографиях очевидцев

Новости США. В США в минувшие выходные бушевал один из мощнейших ураганов последнего десятилетия – «Ирма». Основной удар принял на себя штат Флорида.

Стихия разрушала дома, ломала деревья, улицы города превратились в реки, на которых передвигаться можно только на лодках.

Ущерб, нанесенный «Ирмой», оценивается в 300 миллиардов долларов. И это не окончательная цифра.

«Я никогда в жизни не была так напугана»: ураган «Ирма» в рассказах свидетелей – здесь подробнее.

Жертвами стали более 20 человек.

Сейчас ураган стихает и не представляет разрушительной опасности для тех штатов США, куда он движется. Им «Ирма» принесет только порывистый ветер и ливни.

Когда «Ирма» прошла, люди стали оценивать ущерб, нанесенный ураганом. Мы собрали 20 фотографий последствий стихии, которая затронула несколько миллионов жителей США.