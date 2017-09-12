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Последствия урагана «Ирма» в 20 фотографиях очевидцев

12 сентября 2017 09:59
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Новости США.  В США в минувшие выходные бушевал один из мощнейших ураганов последнего десятилетия – «Ирма». Основной удар принял на себя штат Флорида.

Стихия разрушала дома, ломала деревья, улицы города превратились в реки, на которых передвигаться можно только на лодках.

Ущерб, нанесенный «Ирмой», оценивается в 300 миллиардов долларов. И это не окончательная цифра.

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Жертвами стали более 20 человек.

Сейчас ураган стихает и не представляет разрушительной опасности для тех штатов США, куда он движется. Им «Ирма» принесет только порывистый ветер и ливни.

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Когда «Ирма» прошла, люди стали оценивать ущерб, нанесенный ураганом. Мы собрали 20 фотографий последствий стихии, которая затронула несколько миллионов жителей США.

# Ураганы # Фотофакт

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