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«Мне дали первой из русских звёзд галочку в Telegram». Куда переехали блогеры после блокировки Instagram в России?

14 марта 2022 11:16
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Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Instagram на территории России, сообщает телеканал Россия-24. Причиной блокировки стало разрешение компанией-владелицей соцсети призывать к насилию в отношении россиян. По решению суда, Instagram могут признать экстремистским в России. Пользователям дали двое суток, чтобы перенести личные данные. Переходный период истек в полночь 14 марта.

«Мне дали первой из русских звёзд галочку в Telegram». Куда переехали блогеры после блокировки Instagram в России?-1

Фото: instagram.com/buzova86 

Блокировка вызвала большой резонанс среди блогеров. Российские знаменитости стали массово переходить в другие социальные сети. Ольга Бузова, за жизнью которой в соцсети наблюдали более 23 млн подписчиков, перешла в Telegram. Телеведущая сообщила, что уже получила заветную «галочку» для своего канала.

«Мне дали первой из русских звёзд галочку в Telegram». Куда переехали блогеры после блокировки Instagram в России?-4

Фото: instagram.com/buzova86 

Ольга Бузова:
Мне дали первой из русских звезд галочку в Telegram. Я вспоминаю времена, когда я радовалась, что Instagram дал мне галочку.

У продюсера Яны Рудковской в Instagram более 6 миллионов подписчиков, а также сотни рекламных фото и видео. Теперь знаменитость осваивает Telegram. Яна отмечает, что в Telegram-канале у нее еще более активная аудитория

«Мне дали первой из русских звёзд галочку в Telegram». Куда переехали блогеры после блокировки Instagram в России?-7

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская:
Я перешла в Telegram и активно его два дня веду. Там очень активная аудитория. Люди здорово общаются от 1 до 2 тысяч комментариев собирается под сообщениями канала.

Кстати о знаменитостях. Недавно Ани Лорак в интервью рассказала о «романе» с Сергеем  Лазаревым – подробности далее.

# Интернет # калейдоскоп # Ольга Бузова # Яна Рудковская # Фотофакт

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