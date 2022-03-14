«Мне дали первой из русских звёзд галочку в Telegram». Куда переехали блогеры после блокировки Instagram в России?

Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Instagram на территории России, сообщает телеканал Россия-24. Причиной блокировки стало разрешение компанией-владелицей соцсети призывать к насилию в отношении россиян. По решению суда, Instagram могут признать экстремистским в России. Пользователям дали двое суток, чтобы перенести личные данные. Переходный период истек в полночь 14 марта.

Блокировка вызвала большой резонанс среди блогеров. Российские знаменитости стали массово переходить в другие социальные сети. Ольга Бузова, за жизнью которой в соцсети наблюдали более 23 млн подписчиков, перешла в Telegram. Телеведущая сообщила, что уже получила заветную «галочку» для своего канала.

Ольга Бузова:

Мне дали первой из русских звезд галочку в Telegram. Я вспоминаю времена, когда я радовалась, что Instagram дал мне галочку.

У продюсера Яны Рудковской в Instagram более 6 миллионов подписчиков, а также сотни рекламных фото и видео. Теперь знаменитость осваивает Telegram. Яна отмечает, что в Telegram-канале у нее еще более активная аудитория